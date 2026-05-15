Néhány év alatt 6 babát vesztett el Vágó Bernadett és Miller Zoltán

Miller Zoltán és Vágó Bernedett voltak Dombóvári Vanda vendégei a Szóló című podcastben. A beszélgetés alkalmával a színészpár igen komoly veszteségekről is beszámolt: kiderült, hogy néhány év leforgása alatt több babájukat is elveszítették.

Nagyon korán jött a következő közös gyermekünk, amikor Bellus féléves volt. Azt nem feltétlenül így terveztük, és – azt gondolom – nem is volt felkészülve a szervezetem. Ott derült ki sajnos, de már nagyon későn, hogy nem lesz egészséges a kisbabánk. Akkor nagyon későn operáltak meg, és valószínűleg ott történhetett valami. Onnantól kezdve szerettünk volna még gyermeket, de a harmadik hónapig már nagyon nehezen, nagyon kínkeservesen jutottunk el

– idézte a Blikk Vágó Bernadettet, aki azt is megosztotta a műsorban, hogy négy olyan várandóssága volt, ahol bár a babái nagyon hamar megfogantak, megszületni nem tudtak. Ebből kettő ikerterhesség volt.

Miller Zoltán felesége a téma kapcsán azt is elmondta, hogy a sűrű hétköznapok során nagyon nehezen tudta feldolgozni ezen veszteségeket, és tulajdonképpen a mai napig küzd velük.

Amíg velem nem történtek meg ezek a dolgok, addig nem is tudtam, milyen nehéz ezt feldolgozni. Nemcsak akkor, amikor még fiatal, egészséges lányok, feleségek vagyunk, és így alakul, de akkor is, amikor már van egy saját gyermek. Ilyenkor a prioritás teljes mértékben átrendeződik, és nem tudunk ezzel foglalkozni, mert megy tovább az élet, és vannak dolgok, amiket intézni kell. Úgyhogy azt gondolom, ezek csak rakódnak, rakódnak… Szóval nekem még biztosan van mit feldolgoznom ezzel kapcsolatban. Most is bepárásodott a szemem, csak nem engedem, hogy elöntsenek az érzések

– tette hozzá.