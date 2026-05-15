gázolásvonatbalesetóbuda
Belföld

Halálra gázolt a vonat egy egyetemista lányt Óbudán – A tragédiáról az RTL videót is közölt

admin Ősze András
2026. 05. 15. 20:16
A híradás szerint a lány a párjával telefonált, mikor elütötte a vonat.

Óbuda vasútállomáson gázolt halálra a vonat egy egyetemista lányt. Az RTL birtokába jutott videófelvételen az létszik, hogy a lány a peronon a gyalogosátjáró irányába sétál, de csak a távolabbi vágányon érkező vonatot figyeli, a közelebbi vágányon érkezőt nem, így fordulhatott elő, hogy az érkező vonat elütötte.

Az RTL Híradó beszámolója szerint a vonat csaknem 100 kilométer per órás sebességgel ütötte el a lányt, aki a balesetben 20 métert repült, és a sínek melletti füves területre zuhant. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt mondta:

azonnal riasztottuk a Csillaghegyi Mentőállomás esetkocsiját, de sajnos nem lehetett segíteni: a fiatal nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A híradás arról számolt be, hogy a lány éppen a párjával telefonált, mikor elgázolta a vonat. A szemből érkező mozdony vezetője hangjelzéssel próbálta felhívni a figyelmét a másik irányból nagy sebességgel érkező vonatra. A MÁV vezérigazgatója mindenkit arra kért, hogy kiemelten figyeljen a vasúti átjáróknál.

