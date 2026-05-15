Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagár-stop – mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az RTL Híradónak.

A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a Kapitány által csütörtökön felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához.

Eközben közgazdászok az áruhiány elkerülése végett az ársapka megszüntetését kérték a Tisza-kormányt. A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani.

Az ársapka miatt a benzin 595 forint/literes, a gázolaj pedig 615 forint/literes áron van befagyasztva.