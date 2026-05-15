Volt NAV-nyomozó: Rogán, Tiborcz és Orbán Ráhel állt a Gattyán-ügy elsikálása mögött

Tiszolczi Lajossal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal volt nyomozójával készített interjút a Partizán, amiben elhangzott, hogy Rogán Antal, Orbán Ráhel és Tiborcz István álltak a Gattyán György ellen közel 20 milliárd forintos adócsalás miatt indult büntetőügy 2021-es eltussolása mögött. (Az ügy színlelt szerződésről és súlyos adóelkerülésről szólt.) A volt nyomozó szerint felveti a befolyással való üzérkedés megalapozott gyanúját, amit a volt propagandaminiszter, illetve a miniszterelnök lánya és veje tett.

Tiszolczi 2024-ben egy szintén a Partizánnak adott interjúban állt a nyilvánosság elé a milliárdos adócsalási ügyének elkaszálásával. Ebben neveket még nem említve azt mondta, hogy bár több éves nyomozás zajlott a NAV-nál Gattyán ügyében, ezt mégis megszüntették három rendkívül jó politikai kapcsolatokkal rendelkező külső személy közbenjárására. Mint akkor mondta: miután a három illető nevét megosztotta a feletteseivel, leszedték az ügyről, és parkolópályára tették. Tiszolczi állításaira reagálva a NAV 2024-ben lapunknak azt válaszolta, hogy az esetben a jogszabályok szerint jártak el, az ettől eltérő állításokat határozottan visszautasítják. A hatóság állítása szerint „minden jogi eszközt kihasznált, azonban a hazai és nemzetközi jogi fórumokon az alperesnek kedvező döntés született”.

A Gattyán-ügy elkaszálásának idején komoly tisztogatás volt a NAV-nál: 2021 nyarán Varga Mihály pénzügyminiszter leváltotta Sors László államtitkárt, NAV-elnököt, illetve ekkoriban mentették fel Vankó László bűnügyi igazgatót és helyettesét, Zámbó Pétert.

A volt nyomozó a pénteki videóban azt állította, hogy tudomása szerint Rogán Antal személyesen járt közben annak érdekében, hogy elküldjék a NAV elnökét és bűnügyi főigazgatóját, mivel nem akarták megszüntetni a Gattyán elleni eljárást.

Tiszolczi Lajos azt is mondta, hogy a titkosszolgálatok a két évvel ezelőtt adott interjúja után megfigyelték. Volt, hogy 2-3 fekete furgon állt le a háza előtt, szerinte azért, hogy az informatikai eszközein keresztül szerezzenek információkat tőle. Elmondása szerint egy általa felfedni nem kívánt módszerrel kivédte a megfigyelési kísérletet, ezután hirtelen el is hajtottak az autók. Emellett szolgálati személy is szólt neki arról, hogy lehallgatják a telefonját.

A volt nyomozó állítása szerint 2024 őszén egy számára megmutatott jelentésből értesült arról is, hogy több olyan személyt, köztük Tisza Párthoz kötődő embert is megfigyelnek titkosszolgálati eszközökkel, akik a NER leváltásán dolgoztak. Elárulta, hogy egy időben segítette a Tiszát, erről többet azonban nem szeretett volna megosztani egyelőre.