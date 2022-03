Brit kormány: Az oroszoknál folyamatosak a logisztikai hiányosságok

Vasárnap sem történt jelentős elmozdulás az orosz erők eloszlásában a megszállt Ukrajna területén – közölte hétfő reggel a brit védelmi minisztérium.

Elemzésük szerint az orosz hadseregben a folyamatos logisztikai hiányosságokat tetézi a lendület hiánya és az egyre romló morál, az ukránok agresszív harca mellett.

Az orosz csapatok délen, Mariupolnál tudták elfoglalni a legnagyobb területet, de a városnál továbbra is heves harcok folynak és Oroszország próbálja elfoglalni a kikötőt.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 March 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 28, 2022