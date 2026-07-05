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Belföld

Vitézy leváltotta a Steindl Imre Programiroda vezetőjét

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 07. 05. 17:55
Adrián Zoltán / 24.hu

Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre Programirodának – jelentette be vasárnap Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy közölte, hogy felmentette a Steindl Imre Programiroda eddigi vezetőjét, Szinay Attilát, a Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább.

A miniszter bejelentése szerint mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl Imre Programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át.

A miniszter azt írta, Ambrussal már a Budapest Fejlesztési Központban is együtt dolgoztak, ahol Ambrus vezető szerepet vállalt a Diákváros mestertervének előkészítésében. Korábban többek között a MOME Campus és az Atlétikai Központ megvalósítását is irányította, az elmúlt években pedig saját projektmenedzsment cégében dolgozott ingatlan- és városfejlesztési szakértőként.

A miniszter szerint a két szervezet közös vezetésének célja, hogy egyesítsék és továbbfejlesszék az állam magasépítési és városfejlesztési tudását, valamint professzionálisabb, eredményorientáltabb keretet hozzanak létre a nagyobb állami beruházások előkészítésére és megvalósítására.

Vitézy a következő időszak feladatai között említette

  • a bérlakásépítési programot,
  • a rozsdaövezetek rehabilitációját,
  • a budai Vár már elindult fejlesztéseinek új funkciókkal való megtöltését és befejezését,
  • valamint kiemelt kulturális beruházások és múzeumok fejlesztését.
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