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Vozinha élete szerződését kaphatja a világbajnokság után

Lionel Messi és Vozinha csapattársak lehetnek.
Catherine Ivill - AMA/Getty Images
Lionel Messi és Vozinha csapattársak lehetnek.
24.hu
2026. 07. 05. 20:11
Lionel Messi és Vozinha csapattársak lehetnek.
Catherine Ivill - AMA/Getty Images
Lionel Messi és Vozinha csapattársak lehetnek.
Egybehangzó sajtóértesülések szerint a Zöld-foki Köztársaság sztárrá váló kapusa, Vozinha az Inter Miamiba kerülhet.

A 40 éves kapusnak soha nem sikerült a nagy berobbanás, pedig megfordult Portugáliában, Cipruson, sőt a szlovák, moldovai és angolai bajnokságban is szerencsét próbált. Utoljára a portugál Chavest erősítette, de június 30-tól szabadon igazolható játékos.

Itt jön képbe az Inter Miami, amely ingyen megszerezné a világbajnokságon milliók szívét megdobogtató kapust. Ha valóban szerződést kapna a zöld-fokiak hőse, nemcsak anyagilag jutna hozzá élete szerződéséhez, hanem olyan sztárokkal is kerülne egy csapatba, mint Lionel Messi, Rodrigo De Paul, vagy Luis Suárez.

Az első meccstől világsztár lett

Vozinha nem kapott gólt Spanyolország ellen, több nagy védése is volt, így hirtelen megnőtt a népszerűsége. A kapus Instagram-követőinek száma a vb előtti 50 ezerről 11,7 millióra nőtt napok alatt, ráadásul a zöld-fokiak játéka miatt további rajongókra tettek szert. Ugyan 40 éves már, kapus poszton nem egyedülálló ilyen korban is játszani.

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