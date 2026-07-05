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NASA-igazgató: Az USA hónapokban mérhető versenyt fut Kínával a Holdra szállásban

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Polák Zsóka
2026. 07. 05. 20:01
CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Jared Isaacman nem az a kérdés, hogy Kína eljut-e a Holdra, hanem az, hogy az USA képes lesz-e megelőzni őket.

Az Egyesült Államok szoros, akár hónapokon múló versenyben áll Kínával a Holdra szállásért – nyilatkozta Jared Isaacman, a NASA igazgatója.

Az űrkutatási hivatal vezetője a CBS News műsorában részletezte a két ország ütemtervét: Washington célja az, hogy 2028 végéig ismét amerikai űrhajós lépjen a Holdra, Peking még az évtized vége előtt, előreláthatólag már 2029-ben végrehajtaná a saját misszióját.
Az igazgató kiemelte az ázsiai szuperhatalom rendkívüli tempóját:

A kínaiak hihetetlen sebességgel haladnak, és bizonyosan képesek arra, amire a szovjetek nem voltak képesek az első űrverseny idején

Isaacman szerint

nem az a kérdés, hogy Kína eljut-e a Holdra, hanem az, hogy az USA képes lesz-e megelőzni őket.

Az Artemis-program kulcslépései:

  • következő tesztrepülés: jövőre indul az Artemis Hold-program újabb fázisa,
  • magánszféra bevonása: két magánvállalat által épített leszállóegységet tesztelnek élesben,
  • a sikeres tesztek után az USA azonnal készen áll az emberes holdmisszióra,
  • költségvetés: a programhoz rendelt 10 milliárd dolláros szövetségi pluszforrás garantálja a menetrend betartását.

A hosszú távú tervek szerint a 2030-as évek elejétől egy állandó holdbázis épül ki. Itt az űrhajósok a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) hasonlóan, tartósan élhetnek és dolgozhatnak majd.

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