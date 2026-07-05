NASA-igazgató: Az USA hónapokban mérhető versenyt fut Kínával a Holdra szállásban

Az Egyesült Államok szoros, akár hónapokon múló versenyben áll Kínával a Holdra szállásért – nyilatkozta Jared Isaacman, a NASA igazgatója.

Az űrkutatási hivatal vezetője a CBS News műsorában részletezte a két ország ütemtervét: Washington célja az, hogy 2028 végéig ismét amerikai űrhajós lépjen a Holdra, Peking még az évtized vége előtt, előreláthatólag már 2029-ben végrehajtaná a saját misszióját.

Az igazgató kiemelte az ázsiai szuperhatalom rendkívüli tempóját:

A kínaiak hihetetlen sebességgel haladnak, és bizonyosan képesek arra, amire a szovjetek nem voltak képesek az első űrverseny idején

Isaacman szerint

nem az a kérdés, hogy Kína eljut-e a Holdra, hanem az, hogy az USA képes lesz-e megelőzni őket.

Az Artemis-program kulcslépései:

következő tesztrepülés: jövőre indul az Artemis Hold-program újabb fázisa,

magánszféra bevonása: két magánvállalat által épített leszállóegységet tesztelnek élesben,

a sikeres tesztek után az USA azonnal készen áll az emberes holdmisszióra,

költségvetés: a programhoz rendelt 10 milliárd dolláros szövetségi pluszforrás garantálja a menetrend betartását.

A hosszú távú tervek szerint a 2030-as évek elejétől egy állandó holdbázis épül ki. Itt az űrhajósok a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) hasonlóan, tartósan élhetnek és dolgozhatnak majd.