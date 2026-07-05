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Belföld

Hároméves kislányával a karjában merült el egy férfi a Dunában, csak a gyereket tudták megmenteni

Mohos Márton / 24.hu
admin Polák Zsóka
2026. 07. 05. 19:13
Mohos Márton / 24.hu
A 31 éves férfit sikerült újraéleszteni, ám a kórházban meghalt.

Meghalt egy 31 éves férfi Ráckevén, amikor hároméves kislányával a karjában elmerült a Dunában. Az RTL Híradó szerint a férfi péntek délután a lányával a kijelölt strandon ment be a vízbe. A kislány kapálózását vették észre a parton tartózkodók, a gyermek azt mondogatta, hogy az apja elmerült. A gyermeket ki tudták menteni, az apát azonban nem találták.

A mentők perceken belül megérkeztek, az önkéntesek segítségével fél órán belül a víz alatt megtalálták a férfit is, akit a parton a mentők sikeresen újraélesztettek. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol azonban nem sokkal később meghalt. A rendőrség egyelőre vizsgálja a baleset körülményeit, a híradóban elhangzott, hogy a közösségi médiában és a strandon tartózkodók körében felmerült az a gyanú, hogy a férfi alkoholt fogyaszthatott, sátrukban ugyanis üres alkoholos üvegeket találtak.

A kislánynak nem esett baja, de kivizsgálásra őt is kórházba vitték.

Idén június 30-ig összesen 34-en fulladtak meg Magyarországon a szabad vizekben.

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