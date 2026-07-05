A Prodigy nyolc év után visszatért Magyarországra, és még mindig utánozhatatlan

Nyolc év után ismét felbukkant egy jól ismert név az idei magyar fesztiválkínálatban: a Prodigy volt a SopronFest utolsó, július 4-i napjának egyik headlinere. Ez azt is jelenti, hogy a brit zenekar először lépett fel Magyarországon Keith Flint nélkül, pedig előtte tényleg szinte hazajártak ide: 1995-től kezdve mintegy 14 koncertjük volt különböző helyszíneken, köztük többször a soproni VOLT Fesztiválon is.

Az ikonikus frontember kétségtelenül hatalmas űrt hagyott maga után a 2019-es halálával. Flint ugyanis nemcsak a Prodigy arca volt a vastag fekete szemfestékével, túlzott grimaszaival, és a tömegeket felspanoló táncmozdulataival, hanem a másik két tag, Liam Howlett és Maxim Reality életének szerves része volt a formáción kívül is.

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Ez pedig meg is látszik az azóta adott koncertjeiken, beleérve a soproni műsort.