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Kultúra

A Prodigy nyolc év után visszatért Magyarországra, és még mindig utánozhatatlan

Rockstar Photographers / SopronFest
admin Ács Anna Mária
2026. 07. 05. 11:42
Rockstar Photographers / SopronFest
A Keith Flint halála után hosszú szünetre vonuló Prodigy a SopronFesten lépett fel újra a magyar közönség előtt. Újságírónknak régi vágya teljesült azzal, hogy végre élőben láthatta a brit rave-partikból született, kultikus zenekart – és nem kellett csalódnia.

Nyolc év után ismét felbukkant egy jól ismert név az idei magyar fesztiválkínálatban: a Prodigy volt a SopronFest utolsó, július 4-i napjának egyik headlinere. Ez azt is jelenti, hogy a brit zenekar először lépett fel Magyarországon Keith Flint nélkül, pedig előtte tényleg szinte hazajártak ide: 1995-től kezdve mintegy 14 koncertjük volt különböző helyszíneken, köztük többször a soproni VOLT Fesztiválon is.

Az ikonikus frontember kétségtelenül hatalmas űrt hagyott maga után a 2019-es halálával. Flint ugyanis nemcsak a Prodigy arca volt a vastag fekete szemfestékével, túlzott grimaszaival, és a tömegeket felspanoló táncmozdulataival, hanem a másik két tag, Liam Howlett és Maxim Reality életének szerves része volt a formáción kívül is.

5 fotó

Ez pedig meg is látszik az azóta adott koncertjeiken, beleérve a soproni műsort.

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