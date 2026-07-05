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Belföld

Ruff Bálint helyettesíti Magyar Pétert jövő héten

ruff, magyar
Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 07. 05. 16:04
ruff, magyar
Varga Jennifer / 24.hu
A miniszterelnök a NATO-csúcsra utazik.

Magyar Péter miniszterelnök hétfő hajnalban Törökországba utazik a NATO csúcstalálkozójára. A kormányfő Facebook-oldalán vasárnap délután azt is közölte, hogy július 12-én érkezik vissza Magyarországra, mert, mint írta, a hivatalos program után négy napig a fiaival lesz a török tengerparton.

Fiai szállását ő fizeti

Magyar jelezte, hogy ő fizeti a fiai szállását az egész út alatt, illetve kereskedelmi járattal utazik majd Isztambulba, onnan pedig autóval Ankarába.

Magyar egyúttal tudatta, hogy távolléte idején Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes látja el az itthoni feladatait.

A videóban a kormányfő elmondta, hogy mivel a hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen így nem vesz részt, helyette Vitézy Dávid fog napirend előtt felszólalni.

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