Ruff Bálint helyettesíti Magyar Pétert jövő héten

Magyar Péter miniszterelnök hétfő hajnalban Törökországba utazik a NATO csúcstalálkozójára. A kormányfő Facebook-oldalán vasárnap délután azt is közölte, hogy július 12-én érkezik vissza Magyarországra, mert, mint írta, a hivatalos program után négy napig a fiaival lesz a török tengerparton.

Fiai szállását ő fizeti

Magyar jelezte, hogy ő fizeti a fiai szállását az egész út alatt, illetve kereskedelmi járattal utazik majd Isztambulba, onnan pedig autóval Ankarába.

Magyar egyúttal tudatta, hogy távolléte idején Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes látja el az itthoni feladatait.

A videóban a kormányfő elmondta, hogy mivel a hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen így nem vesz részt, helyette Vitézy Dávid fog napirend előtt felszólalni.