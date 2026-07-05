Médiaszabadság: Nem hajtja végere Natanjahu kormánya az izraeli legfelsőbb bíróság döntését

Az izraeli kormány vasárnap bejelentette, hogy nem hajtja végre a legfelsőbb bíróság döntését a kereskedelmi műsorszolgáltatási hatóság ügyében – jelentette az MTI jeruzsálemi tudósítója.

Az egyhangúlag elfogadott kormányhatározat szerint a bíróság túllépte hatáskörét, amikor június 17-én úgy döntött, hogy tovább működhet a kereskedelmi elektronikus médiumokat felügyelő hatóság tanácsa, noha annak hat tagja kollektíven lemondott. A kormány szerint a testület törvényellenesen működik, mert a hivatalban maradt tagok száma a törvényben előírt kétharmados minimum alá csökkent.

A vitatott testület az izraeli kereskedelmi televíziókat és rádiókat felügyeli, köztük a nagy hírcsatornákat is. Izraeli lapok szerint a konfliktus hátterében a Netanjahu-kormánynal kritikus Channel 13, vagyis a Reshet 13 tulajdonosváltása áll, amely hónapok óta sajtószabadsági és médiapiaci ügynek számít Izraelben.

A kormány határozata azért érzékeny kérdés, mert a médiahatósági tanácsnak szerepe lehet a tulajdonosváltás jóváhagyásában. A testület összetétele politikai kérdés is: a tét az, hogy ki gyakorol felügyeletet a kereskedelmi médiapiac egyik fontos szereplője felett. Az izraeli Ynetnews cikke szerint Izrael példa nélküli alkotmányos válságba sodródhat, miután a kormány megszavazta, hogy szembemegy a legfelsőbb bírósággal

Az MTI tudósítása szerint a régi tanács hat tagja lemondott, és a bíróság úgy látta, hogy a lemondásokat Slomo Karhi távközlési miniszter és munkatársai által gyakorolt nyomás válthatta ki. Izraeli beszámolók szerint a bíróság azt is gyanúsnak találta, hogy a lemondások időben egybeestek a kormány médiahatósági átalakítási lépéseivel, és a lemondott tagok közül többen jelezték, hogy az új tanácsban szívesen folytatnák a munkát.

A legfelsőbb bíróság ezért úgy döntött, hogy a lemondásokat egyelőre nem kell figyelembe venni a határozatképesség megállapításánál. A döntés gyakorlati következménye az volt, hogy a korábbi tanács tovább működhet.

Az izraeli kormány az alkotmánybíróságként eljáró legfelsőbb bíróság döntését azonban nem akarja vgrehajtani. A kabinet határozata szerint nem ismerik el a jelenlegi tanács döntéseit, jóváhagyásait, kinevezéseit vagy intézkedéseit, amíg a testület nem felel meg a törvényben rögzített létszámkövetelménynek.

A legfőbb ügyész hivatala arra figyelmeztetett, hogy a kormány lépése azt a gyakorlatot normalizálhatja, amelyben a kabinet egyszerűen figyelmen kívül hagyja a neki nem tetsző bírósági döntéseket.