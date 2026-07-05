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Belföld

Vitézy Dávid: Lázár János nem egyszerűen tévedett

vitézy
Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2026. 07. 05. 12:14
vitézy
Adrián Zoltán / 24.hu
A közlekedési és beruházási miniszter posztja szerint Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész Európában.

Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész Európában, ami a „lázári vasútrombolás”, az éveken át leállított vasúti járműbeszerzések eredménye – írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán vasárnap.

Magyarország évtizedes lemaradásban

Vitézy Dávid a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzésére hivatkozva kiemelte, a magyar vasúti járművek átlagéletkora 42 év, miközben ugyanez az adat

  • Romániában 32,
  • Lengyelországban 25,
  • Szlovákiában 22,
  • Csehországban pedig 20 esztendő.

Szerinte ez azt mutatja, hogy Magyarország évtizedes lemaradásban van a vasúti járműpark megújításában, egy olyan területen, ahol minden érdemi intézkedés évtizedes előre gondolkodást, tervezést és évekre előkészített döntéseket igényel.

Kiemelte, a régió országaiban nem azért alacsonyabb a járműflotta átlagéletkora, mert „éppen volt néhány eladó jármű”, hanem mert belátták, hogy a vasútfejlesztés stratégiai kérdés.

Zsákutcába vezet

Lázár János nem egyszerűen tévedett, hanem messze saját ciklusán túlmutató módon ásta alá a vasútfejlesztés lehetőségét, amikor sorban beszerzéseket és beruházásokat állított le, függesztett fel, vagy húzott keresztbe még a hivatalában töltött legutolsó napjaiban is

– írta. Kifejtette: a vasútfejlesztés elhalasztása, az öregebb járművek üzemeltetése végső soron a vasút versenyképességét csökkenti a közúttal szemben, még akkor is, amikor a vasút minden szempontból jobb alternatíva lenne. Ez viszont gazdaságstratégiai, térségfejlesztési, környezetvédelmi, közlekedéspolitikai zsákutcába vezet, tette hozzá.

A miniszter megjegyezte: a kormányváltás óta felszabadított uniós forrásokból 1,8 milliárd euró értékben új HÉV-kocsikat és 35, emeletes motorvonatot tudnak vásárolni, ez pedig jelentősen javíthatja a járműpark átlagéletkorát, és hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarországon is korszerűbb, megbízhatóbb vasúti szolgáltatás működjön.

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