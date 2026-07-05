Lányai megható családi fotókkal köszöntötték a nyolcvanéves Trokán Pétert

Nyolcvanadik születésnapja alkalmából Instagramon is köszöntötte Trokán Nóra és testvére, Trokán Anna édesapjukat, Trokán Pétert. A Jászai Mari-díjas színész július 4-én töltötte be a nyolcvanat.

Ma lett 80 éves a mi legcsodálatosabb Papink. Te vagy a legjobb, ezt tudom jól! Példakép minden tekintetben. Isten éltessen

– írta a posztban Trokán Nóra, amelyhez egy egész csokor fotót mellékelt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Trokán Nóra (@noratrokanofficial) által megosztott bejegyzés

Testvére ugyancsak fotóval köszöntötte, ezen a születésnapi ünnepségén, tortával látható a színész a családja körében.