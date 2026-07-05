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Kultúra

Lányai megható családi fotókkal köszöntötték a nyolcvanéves Trokán Pétert

Nagy Borbála / 24.hu
Dorottya című színdarab fotóspróbája a Gózon Gyula Kamaraszínház előadásában, 2023. november 22-én.
admin Polák Zsóka
2026. 07. 05. 18:07
Nagy Borbála / 24.hu
Dorottya című színdarab fotóspróbája a Gózon Gyula Kamaraszínház előadásában, 2023. november 22-én.
Trokán Nóra és Trokán Anna is posztolt édesapjuk születésnapja alkalmából.

Nyolcvanadik születésnapja alkalmából Instagramon is köszöntötte Trokán Nóra és testvére, Trokán Anna édesapjukat, Trokán Pétert. A Jászai Mari-díjas színész július 4-én töltötte be a nyolcvanat.

Ma lett 80 éves a mi legcsodálatosabb Papink. Te vagy a legjobb, ezt tudom jól! Példakép minden tekintetben. Isten éltessen

– írta a posztban Trokán Nóra, amelyhez egy egész csokor fotót mellékelt.

 

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Trokán Nóra (@noratrokanofficial) által megosztott bejegyzés

Testvére ugyancsak fotóval köszöntötte, ezen a születésnapi ünnepségén, tortával látható a színész a családja körében.

 

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Trokán Anna (@trokan_anna) által megosztott bejegyzés

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