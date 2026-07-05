Magyar Péter bevallotta, mit tart a legnagyobb nehézségnek miniszterelnökként

Magyar Péter személyes hangvételű Facebook-bejegyzésben írt arról vasárnap kora délután, hogyan élte meg emberként miniszterelnöksége első heteit. A kormányfő szerint felemelő időszakon van túl, és a jogos elvárások miatt óriási felelősséget érez, sokszor ugyanakkor magányosnak is érezte magát az emúlt hetekben.

A miniszterelnök azt írta, korábban azt gondolta, az lesz a legnehezebb, hogy a kormányfői pozíció teljesen megváltoztatja az életét. Úgy fogalmazott, tudta, hogy bárhova megy, sokan veszik majd körül, és a gyerekeivel sem lesznek többé nyilvános helyen igazán privát pillanatai, de szerinte ehhez hozzá lehet, illetve kell szokni.

Magyar szerint ennél nagyobb teher, hogy a csúcson az ember sokszor akkor is egyedül marad a döntéseivel, ha sokan segítik a munkáját.

Azt írta, a végső döntéseket a lehetséges irányokról, változásokról, cserékről és felelősségről végül mindig a „hajóskapitány”, jelen esetben a miniszterelnök hozza meg.

A kormányfő úgy fogalmazott: