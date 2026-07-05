miniszterelnöknehézségmagyar péter
Belföld

Magyar Péter bevallotta, mit tart a legnagyobb nehézségnek miniszterelnökként

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 07. 05. 14:33
Szajki Bálint / 24.hu

Magyar Péter személyes hangvételű Facebook-bejegyzésben írt arról vasárnap kora délután, hogyan élte meg emberként miniszterelnöksége első heteit. A kormányfő szerint felemelő időszakon van túl, és a jogos elvárások miatt óriási felelősséget érez, sokszor ugyanakkor magányosnak is érezte magát az emúlt hetekben.

A miniszterelnök azt írta, korábban azt gondolta, az lesz a legnehezebb, hogy a kormányfői pozíció teljesen megváltoztatja az életét. Úgy fogalmazott, tudta, hogy bárhova megy, sokan veszik majd körül, és a gyerekeivel sem lesznek többé nyilvános helyen igazán privát pillanatai, de szerinte ehhez hozzá lehet, illetve kell szokni.

Magyar szerint ennél nagyobb teher, hogy a csúcson az ember sokszor akkor is egyedül marad a döntéseivel, ha sokan segítik a munkáját.

Azt írta, a végső döntéseket a lehetséges irányokról, változásokról, cserékről és felelősségről végül mindig a „hajóskapitány”, jelen esetben a miniszterelnök hozza meg.

A kormányfő úgy fogalmazott:

Ezek a pillanatok sokszor valóban magányosak. Nem tudod és nem is szabad megosztani, vagy másokra hárítani a felelősséget.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Vitézy Dávid: Lázár János nem egyszerűen tévedett
A Prodigy nyolc év után visszatért Magyarországra, és még mindig utánozhatatlan
RTL: A Tiszába fulladt fia temetésére gyűjt az anya
Mbappé: Azt hitték, szmokingban jövünk a meccsre, de mi is tudunk szarházi módon játszani
Megvertük a törököt a Mohács előtti napokban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik