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Nagyvilág

Kiket és miért átkozott ki Leó pápa?

Simone Risoluti - Vatican Media / Vatican Pool / Getty Images
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 05. 08:01
Simone Risoluti - Vatican Media / Vatican Pool / Getty Images
Az új pápa első nagy kihívása éppen azt veszélyezteti, ami számára a legfontosabb: az egyház egyesítését. Mindez ráadásul akkor történik, amikor a katolikus egyház jövőjéről ennél sokkal komolyabb viták is zajlanak.

Július 1-jére felállítottak egy hatalmas sátrat a svájci Écône mellett – drámai hegyek és nagyfeszültségű vezetékek között –, majd több ezer hívő végignézte, ahogy négy papot püspökké szentelnek. Az avatást élőben streamelték, a több mint hatórás szertartást végig követni lehetett a YouTube-on, és ez nem véletlen.

Valójában történelmi pillanatokat láttunk. Olyanokat, amelyek megmutatják, hogyan feszíti a katolikus egyházat az egyik belső ellentéte. Olyan belső ellentétről van szó, amely az elmúlt fél évszázad egyházi politikájának meghatározó ügye volt, és az is maradt a XXI. század elejére. Ennek ellenére jelenleg messze nem ez a legfontosabb, az egyház jövőjét leginkább meghatározó ellentét.

A püspökké avatásokat a Szent X. Piusz Papi Testvérület végezte. Ez egy kisebb, tradicionalista katolikus intézmény, amely az elmúlt öt évtizedet folyamatos vitában, félig meddig a katolikus egyház mellett működve töltötte. A testvérület Magyarországon is működik, világszerte 700 ezer tagja van, ami ugyan nem elhanyagolható, de a katolikus egyház méreteit tekintve mégsem számottevő.

A papi társaságot – amelyet általában SSPX-nek rövidítenek –, Marcel Lefebvre francia érsek alapította 1970-ben, és kevesebb mint két évtized alatt a legsúlyosabb egyházi büntetést, magát az átkot, a kiközösítést vonta magára. Hogy aztán ugyanezt megtegye negyven évvel később is.

Már az SSPX létrejötte mögött is egy olyan ellentét húzódik, amely régóta feszíti az egyházat.

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