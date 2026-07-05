Súlyos diplomáciai vita alakult ki a napokban Varsó és Kijev között a több tíz- vagy akár százezer lengyel életét követelő, döntően 1943-ban lezajlott tömeggyilkosság-sorozat miatt, amelyet az UPA, az Ukrán Felkelő Hadsereg hajtott végre a német (illetve magyar) megszállás alatt álló Volhíniában. Már a világháború alatt elkezdődtek a lengyel retorziók is: legalább tízezer, de akár 30 ezer ukránt ölhettek meg válaszul az UPA terrorjára.

A tömeggyilkosságok miatt idén május-júniusban éledt újra a konfliktus a lengyelek és az ukránok között, és ebben döntő felelőssége van Volodimir Zelenszkijnek, ám a lengyel nacionalisták is kihasználták a lehetőséget a feszültség fokozására, élükön a konzervatív jobboldali történészből, szállodai kidobóemberből és focihuligánból államelnökké avanzsált Karol Nawrockival.

Zelenszkij radikalizálódása

Az ukrán elnök a közelgő választások miatt az utóbbi hetekben radikalizálódni kezdett, mivel igyekszik elnyerni az ukrán nacionalisták támogatását, több gesztusávál viszont nemzetközi felháborodást keltett.