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Nagyvilág

Százezer ember bestiális meggyilkolása kísért máig a lengyel-ukrán kapcsolatokban

rtur Widak / NurPhoto / Getty Images
Slawomir Mentzen, az Új Remény párt elnöke és a szélsőjobboldali Szabadság és Függetlenség Konföderáció koalíció vezetője a lengyel parlament, a Szejm előtt tüntet Volodimir Zelenszkij látogatása ellen Varsóban, 2025. december 19-én.
admin Szegő Iván Miklós
2026. 07. 05. 06:59
rtur Widak / NurPhoto / Getty Images
Slawomir Mentzen, az Új Remény párt elnöke és a szélsőjobboldali Szabadság és Függetlenség Konföderáció koalíció vezetője a lengyel parlament, a Szejm előtt tüntet Volodimir Zelenszkij látogatása ellen Varsóban, 2025. december 19-én.
Évtizedekig lappangó trauma vezetett diplomáciai vitához Varsó és Kijev között. A II. világháború alatt az UPA (Ukrán Felkelő Hadsereg) ölt lengyeleket, főleg Volhínia, a mai Nyugat-Ukrajna területén. A két ország közötti konfliktust Zelenszkij élezte ki azzal, hogy az „UPA hőseiről” nevezett el májusban egy katonai egységet. A 24.hu-nak nyilatkozó szakértő, Zeöld Zsombor szerint a feszültséget fokozza a traumák kibeszéletlensége.

Súlyos diplomáciai vita alakult ki a napokban Varsó és Kijev között a több tíz- vagy akár százezer lengyel életét követelő, döntően 1943-ban lezajlott tömeggyilkosság-sorozat miatt, amelyet az UPA, az Ukrán Felkelő Hadsereg hajtott végre a német (illetve magyar) megszállás alatt álló Volhíniában. Már a világháború alatt elkezdődtek a lengyel retorziók is: legalább tízezer, de akár 30 ezer ukránt ölhettek meg válaszul az UPA terrorjára.

A tömeggyilkosságok miatt idén május-júniusban éledt újra a konfliktus a lengyelek és az ukránok között, és ebben döntő felelőssége van Volodimir Zelenszkijnek, ám a lengyel nacionalisták is kihasználták a lehetőséget a feszültség fokozására, élükön a konzervatív jobboldali történészből, szállodai kidobóemberből és focihuligánból államelnökké avanzsált Karol Nawrockival.

Zelenszkij radikalizálódása

Az ukrán elnök a közelgő választások miatt az utóbbi hetekben radikalizálódni kezdett, mivel igyekszik elnyerni az ukrán nacionalisták támogatását, több gesztusávál viszont nemzetközi felháborodást keltett.

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