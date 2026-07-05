magyar pétergulyás gergelyalkotmánymódosítás
Belföld

Magyar Péter szerint az a Gulyás Gergely aggódik az Alaptörvényért, aki Szájer Józseffel „viccet csinált az alkotmányozásból”

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 07. 05. 07:08
Szajki Bálint / 24.hu

Magyar Péter szerint viccesen hangzik a jogállam miatti aggódás Gulyás Gergelytől. A miniszterelnök szombat esti Facebook-posztjában reagált a Fidesz frakcióvezetőjének ugyanott közzétett bejegyzésére, amelyben az kijelentette:

A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon.

Magyar másként látja.

Gondolkodom, hogy pontosan mi okoz alkotmányos válsághelyzetet Gulyás Gergely szerint

– kezdi a posztot, majd felsorolja a Tisza-kormány intézkedéseit, amelyek szerinte éppen a jogállamot erősítik, a bírói önigazgatás megerősítésétől a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításán át a „jogállam leépítésében aktív szerepet vállaló és a pártállam kiépítésében részt vevő Orbán-báb leváltásáig”.

Különösen viccesen hangzik ez az aggódás az alkotmányozásból Szájer Józseffel viccet csináló Gulyás Gergely szájából…

– írja a posztban arra utalva, hogy Szájer 2011-ben arról beszélt, iPadjén írta és szerkesztette Magyarország új Alaptörvényét.

A miniszterelnök azzal zárja a posztját, hogy annyira mégsem lehet válságos a helyzet, ha Gulyás csak hétfőre hívja össze a Fidesz-frakciót.

Hétvégén Orbán Viktor is kifejezte aggodalmát a Tisza-kormány alkotmánymódosításával kapcsolatban:

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