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Forma-1

Hamilton beugrott a rajtnál, Verstappen kisodródott, Antonelli autója elromlott – Leclerc nyerte a brit káoszfutamot

Charles Leclercés a mezőny többi tagja a biztonsági autó mögött ért célba.
Clive Rose/Getty Images
Charles Leclercés a mezőny többi tagja a biztonsági autó mögött ért célba.
24.hu
2026. 07. 05. 17:36
Charles Leclercés a mezőny többi tagja a biztonsági autó mögött ért célba.
Clive Rose/Getty Images
Charles Leclercés a mezőny többi tagja a biztonsági autó mögött ért célba.
Charles Leclerc látszólag simán nyerte meg a Forma-1-es Brit Nagydíjat, de jócskán volt min izgulnia Silverstone-ban.

A Ferrari monacói pilótája fantasztikus rajttal ugrott az élre, mögötte ráadásul csapattársa, Lewis Hamilton autózott. Hamar kiderült azonban, hogy a brit versenyző bemozdult a rajtnál, ezért ötmásodperces büntetést kapott, amivel hátracsúszott a mezőnyben.

Ezt követően óvatos csatározás zajlott a pályán, sokáig az egyetlen izgalmat Hamilton büntetése mellett egy elszabadult sárga esernyő okozta. Szép csendben csordogált a futam, majd George Russell kapott defektet, amivel úgy tűnt, kiszáll a dobogós helyekért zajló küzdelemből. Az utolsó 10 körben azonban felpörögtek az események.

Először a futamgyőzelemre hajtó Kimi Antonelli jelentette, hogy valami baj van az autójával. Mint kiderült, a kocsi egyik letört alkatrésze beszorult a bal első kerékhez, ezért nagyon nehezen fordult a Mercedes. Ezt egy kiállással sikerült eltávolítani, de ezután is nehezen kormányozott Antonelli, akit meg is büntettek pályaelhagyások miatt. Kínjában nevetve szólt a rádióban, hogy nem direkt hagyta el a pályát, hanem megelőzte a további baleseteket, de ezzel a büntetéssel a kilencedik, még pontszerző helye is elúszott.

Miközben mindenki az olasz pilóta drámáját figyelte, Max Verstappen kicsúszott a pályáról és úgy befúrta magát a sóderágyba, hogy nem volt esély a folytatásra. Sokáig úgy tűnt, a biztonsági autós fázis után még folytatódik a verseny, de a végső döntés mégis az lett, hogy a safety mögött bedöcögött mindenki.

Charles Leclerc nyerte így a brit nagydíjat, mögötte Russell, Hamilton és Lando Norris volt a sorrend.

A vb két hét múlva a Belga Nagydíjjal folytatódik, majd július 24. és 26. között a Hungaroringre látogat a mezőny a nyári szünet előtt.

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