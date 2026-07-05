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Belföld

Két motoros és egy autó ütközött, több kilométeres a dugó az M1-esen

admin Polák Zsóka
2026. 07. 05. 18:56
A határ irányába lezárták az autópályát.

Két motoros és egy személyautó ütközött az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon Óbarok térségében – közölte vasárnap az Útinform a honlapján.

A 42-es kilométernél a terelésben a határ felé pályazárat vezettek be, a főváros felé vezető oldalon az átterelt sávot lezárták a helyszínelés, és a mentés miatt. Mindkét irányban több kilométer hosszú torlódás alakult ki. A közlekedők a 39-es kilométerszelvénynél tudják elhagyni az autópályát, és az 56-os kilométerszelvénynél tudnak visszatérni az útszakaszra.

A police.hu azt írja, személyi sérülés is történt.

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