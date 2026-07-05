Hugh Grant saját bevallása szerint azért kezdett színészkedni, hogy sikere legyen a lányoknál. Ez annyira bejött neki, hogy évtizedeken át ő volt az ügyeletes brit szívtipró, a kosztümös drámák jófiúja, Bridget Jones álmainak netovábbja. Ám ötven fölött bizonyította, hogy színészi eszköztára messze túlmutat a kisfiúsan sármos mosolyon, és elkezdett lubickolni a gátlástalan rohadék szerepében is. Vajon felismered a filmjeit egyetlen jelenetkép alapján?

Ha más színészek filmjei kapcsán is tesztelnéd a tudásod, töltsd ki Brad Pitt vagy Tom Hanks filmjeiről készült kvízeinket is, a Hugh Grantről készült születésnapi galériánkat pedig itt nézegetheted.