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Élet-Stílus

Kvíz: Mutatjuk a képkockát, mondd meg, melyik Hugh Grant-filmből van!

Ben Stansall / AFP
Hugh Grant
24.hu
2026. 07. 05. 05:45
Ben Stansall / AFP
Hugh Grant

Hugh Grant saját bevallása szerint azért kezdett színészkedni, hogy sikere legyen a lányoknál. Ez annyira bejött neki, hogy évtizedeken át ő volt az ügyeletes brit szívtipró, a kosztümös drámák jófiúja, Bridget Jones álmainak netovábbja. Ám ötven fölött bizonyította, hogy színészi eszköztára messze túlmutat a kisfiúsan sármos mosolyon, és elkezdett lubickolni a gátlástalan rohadék szerepében is. Vajon felismered a filmjeit egyetlen jelenetkép alapján?

Ha más színészek filmjei kapcsán is tesztelnéd a tudásod, töltsd ki Brad Pitt vagy Tom Hanks filmjeiről készült kvízeinket is, a Hugh Grantről készült születésnapi galériánkat pedig itt nézegetheted.

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