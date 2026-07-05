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Lázár János: Így működik Magyar Péter

Szajki Bálint / 24.hu
admin Benke Ágnes
2026. 07. 05. 10:00
Szajki Bálint / 24.hu
A volt közlekedési miniszter az Áder–Magyar-csörtébe szállt be.

Véleményért – drónok és droidok. Így működik Magyar Péter. A politikai véleményre fenyegetéssel reagál, nem válasszal, vagy ne adj’ isten: érvekkel

– írja Lázár János szombat este a Facebook-oldalán. Az Orbán-kormány közlekedési minisztere abba a vitába szállt bele, amely Áder János volt köztársasági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között napok óta zajlik.

  • Áder a közmédia podcastjában erősen bírálta a Magyar-kormányt, miután azt mondta, hogy egy orwelli világ megérkezése az, ahogyan Magyar el akarja távolítani Sulyok Tamást, amit Áder alkotmányos puccsnak titulált. A miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón nem hagyta szó nélkül Áder megjegyzését, amire úgy reagált, hogy a volt államfő alapítványából évekig „lapátolták ki” a közpénzt, és „milliárdos pénzszivattyúnak” nevezte az Áderhez köthető Kék Bolygó Alapítványt.
  • Áder szigorú hangvételű közleményt adott ki nem sokkal Magyar Péter mondatai után. A volt államfő felszólította Magyart, hogy „az engem törvénysértéssel vádoló mai kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig, azaz 2026. július 6-ig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot.”
  • Magyar Péter erre közzétett egy drónvideót Áder János 720 négyzetméteres villájáról (utóbb kiderült, hogy a felvételt korábban a Kutyapárt készítette).
  • Szombat este Orbán Viktor is megszólalt az ügyben, azt írva, „Áder János kiállt a jogállamiság mellett. Higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ez után történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés.”

A reagálások sorát Lázár János zárta szombat este.

Áder Jánosnak joga és kötelessége megkérdőjelezni, szóvá tenni, sőt ellenezni a miniszterelnök alkotmányellenes módszereit – volt köztársasági elnökként és polgárként egyaránt. Nekünk, fideszeseknek pedig jogunk és kötelességünk kiállni igazunkért és egymásért

– írta az Orbán-kormány volt minisztere.

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