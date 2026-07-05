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Újra kitört az Etna, lezárták Szicília legnagyobb repterét

Etna Walk / AFP
Az Etna 2026. július 5-én.
admin Polák Zsóka
2026. 07. 05. 18:24
Etna Walk / AFP
Az Etna 2026. július 5-én.
Másfél kilométeres hamuoszlopot lövellt a vulkán.

Vasárnap reggel intenzívebbé vált az Etna tevékenysége, amelynek következtében egy körülbelül másfél kilométer magas hamuoszlop lövellt a magasba, és a szél miatt dél, délnyugat felé terjedt – jelentette az olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV).

A vulkánkitörés miatt Szicília legnagyobb repterét, a cataniai repülőteret átmenetileg üzemen kívül helyezték, és a tervek szerint este 19 óráig nem fogad és indít járatokat.

A repülőtér üzemeltetőjének tájékoztatása alapján a korlátozások miatt este 21 óráig óránként legfeljebb öt repülőgép szállhat le a kifutópályán.

Európa legmagasabb aktív vulkánja, a 3350 méteres Etna állandó megfigyelés alatt áll, és rendszeres, évi többszöri kitöréseivel rengeteg látogatót vonz a térségbe.

Az Etna legutóbb tavaly év végén tört ki:

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