Újra kitört az Etna, lezárták Szicília legnagyobb repterét

Vasárnap reggel intenzívebbé vált az Etna tevékenysége, amelynek következtében egy körülbelül másfél kilométer magas hamuoszlop lövellt a magasba, és a szél miatt dél, délnyugat felé terjedt – jelentette az olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV).

A vulkánkitörés miatt Szicília legnagyobb repterét, a cataniai repülőteret átmenetileg üzemen kívül helyezték, és a tervek szerint este 19 óráig nem fogad és indít járatokat.

A repülőtér üzemeltetőjének tájékoztatása alapján a korlátozások miatt este 21 óráig óránként legfeljebb öt repülőgép szállhat le a kifutópályán.

Európa legmagasabb aktív vulkánja, a 3350 méteres Etna állandó megfigyelés alatt áll, és rendszeres, évi többszöri kitöréseivel rengeteg látogatót vonz a térségbe.

Az Etna legutóbb tavaly év végén tört ki: