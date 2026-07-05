Sulyok Tamás: Nincs okom a lemondásra

Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása – jelentette ki a magyar köztársasági elnök a Do Rzeczy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban, amit az MTI szemlézett.

Sulyok Tamás aláhúzta: Magyarországon az elnök jogállását az Alaptörvény határozza meg.

Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra

– jelentette ki az államfő.

A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat „csupán egy mondattal intézi el a hivatalból való eltávolítás kérdését”, s mivel a szöveg a „jelenlegi köztársasági elnökre”, nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másként, mint

egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni

– vélekedett Sulyok Tamás.

Magyar Péter szombaton jelentette be, hogy benyújtotta az alkotmány 17. módosítását, amely magában foglalja a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését.