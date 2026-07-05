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Felfüggesztették az Egyesült Államok csatárának eltiltását

Folarin Balogun piros lapja.
Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images
Folarin Balogun piros lapja.
24.hu
2026. 07. 05. 19:07
Folarin Balogun piros lapja.
Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images
Folarin Balogun piros lapja.
Mégis játszhat Folarin Balogun Belgium ellen, közölte a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA).

A 25 éves játékos Bosznia-Hercegovina ellen kapott azonnali piros lapot, amikor a labdáért küzdve véletlenül az ellenfele, Tarik Muharemovic bokájára lépett. Ennek ellenére

A FIFA fegyelmi bizottsága a FIFA fegyelmi szabályzatának 27. cikkével összhangban a mérkőzésre szóló eltiltás végrehajtását egyéves próbaidőre felfüggeszti. Amennyiben Folarin Balogun a próbaidő alatt újabb, hasonló jellegű és súlyosságú szabálysértést követ el, az eltiltást visszavonják, és a szankciót végrehajtják, az új szabálysértésért kiszabott további szankciók sérelme nélkül

– közölte a FIFA.

A The Athletic cikke arra is felhívja a figyelmet, hogy még a torna előtt ugyanígy függesztette fel a FIFA Cristiano Ronaldo eltiltását is. A belgák mindenesetre aligha örülhetnek, mert nehezebb lett a továbbjutás kiharcolása.

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