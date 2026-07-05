Mérgező füst, hatalmas lángok pusztítanak Dél-Európában

Több száz tűzoltó küzd vasárnap erdőtüzekkel Portugáliában és Görögországban. Spanyolország és Olaszország erősítést küldött Portugáliába, hogy megfékezzék a hatalmas kiterjedésű tüzet, amely már több mint három napja ég – derül ki az Associated Press erdőtüzekről szóló hírössszefoglalójából.

Portugália középső részén, Vouzela térségében több mint 1200 tűzoltó, csaknem 400 jármű és 15 repülőgép próbálja eloltani a csütörtökön keletkezett tüzet – közölte a portugál polgári védelmi hatóság. Az Európai Unió Copernicus műholdas térképező ügynökségének adatai szerint az erdőtűz vasárnapra már 12 ezer hektáron, vagyis 120 négyzetkilométeren ég.

Az Európai Unió Polgári Védelmi és Humanitárius Segítségnyújtási Főigazgatósága szerint Spanyolország pénteken 120 tűzoltót és 45 járművet küldött Portugáliába, Olaszországból és Spanyolországból pedig három tűzoltó repülőgépet is átvezényeltek.

Görögországban mérgező füst miatt van szükség óvintézkedésekre

Görögországban a hatóságok vasárnap arra szólították fel Thesszaloniki egyes részeinek lakóit, hogy maradjanak otthon, és csukják be az ablakaikat és ajtóikat. A figyelmeztetést azután adták ki, hogy a város peremén pusztító erdőtűz elért egy újrahasznosító üzemet, ahonnan mérgező füst szállt fel.

A gyorsan terjedő tűz szombat este ütött ki Thesszaloniki Oraiokastro nevű külvárosa közelében. A hatóságok három külvárosban, valamint egy 157 különleges szükségletű embert ellátó intézményben is evakuálási riasztást adtak ki.

Az erős szél tovább szította a lángokat, a tűzoltóság szerint mintegy 160 tűzoltó dolgozott egész éjszaka a tűz megfékezésén, amíg hajnalban a vízszállító repülőgépek is felszállhattak.

Oraiokastro polgármestere, Pandelis Tsakiris a görög állami televíziónak azt mondta, több vállalkozás és lakóház is megrongálódott, de a károk pontos mértékét csak a teljes hatósági felmérés után lehet megállapítani.

Őrizetbe vették az erdőtűz okozásával gyanúsított idős férfit

A görög tűzoltóság közlése szerint őrizetbe vettek egy 76 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy gondatlanságból okozta a tüzet: járművével szikrákat keltett, ezek pedig lángra lobbantották az út menti növényzetet. A férfinak vasárnap kellett megjelennie az ügyész előtt.

A tűzoltóság szóvivője, Ioannis Artopoios dandártábornok vasárnap azt mondta, hogy a görögországi erdőtüzek mintegy 85 százalékát gondatlanság okozza, például mezőgazdasági gépekből kipattanó szikrák, eldobott cigaretták vagy szabadtéri grillezés.

Görögországban a forró, száraz nyarak idején gyakoriak a pusztító erdőtüzek. 2018-ban egy Athéntól keletre tomboló tűz több mint 100 ember halálát okozta, 2023-ban pedig az ország északkeleti részén pusztított az Európai Unióban valaha feljegyzett legnagyobb erdőtűz.

Az ország egyre inkább technológiai eszközökkel próbál védekezni a klímaváltoás miatt súlyosbodó tűzveszély ellen: májusban négy, alacsony pályára állított műholdat kezdtek integrálni egy olyan rendszerbe, amely az erdőtüzeket figyeli.