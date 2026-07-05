Rákérdeztek a szomszédaiknál, miért szexelnek hangosan – alapjaiban változott meg a házasságuk

Ritka vendég a szexvígjáték a mozikban, az amerikai szexvígjáték meg pláne. A hollywoodi filmek újkori prűdségét főleg az magyarázza, hogy gyártóik a család minden tagjára igyekeznek rátukmálni a mozijegyet. De ahogy az lenni szokott, az óvatoskodás törvényszerűen életre hívta az ellenkező irányú trendet, vagyis azokat a filmeket, amelyek csak azért is némi meztelenkedéssel, vagy legalábbis a szexről szóló, üdítően korhatáros beszélgetésekkel csábítanák moziba a felnőtt közönséget.

Év elején váratlan sikert aratott a Sidney Sweeney-t és Amanda Seyfriedet fehérneműben, illetve anélkül mutogató The Housemaid – A téboly otthona, bizonyítva, hogy alkotók és nézők is szép emlékeket őriznek a kilencvenes évek erotikus thrillereiről.

Olivia Wilde új rendezése, a Meghívás is az új szexpozitív trendbe illeszkedik. Igaz, nem kell rá tizennyolcas karikát tenni, mert többet beszélnek benne a szexről, mint amennyit csinálják.