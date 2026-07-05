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Kultúra

Rákérdeztek a szomszédaiknál, miért szexelnek hangosan – alapjaiban változott meg a házasságuk

Forum Hungary
Penélope Cruz és Olivia Wilde a Meghívásban.
admin Kránicz Bence
2026. 07. 05. 19:28
Forum Hungary
Penélope Cruz és Olivia Wilde a Meghívásban.
Penélope Cruz és Edward Norton játssza a túl hangosan szeretkező szomszédokat a Meghívásban. Olivia Wilde új rendezésében az elhidegült házastársak esélyt kapnak rá, hogy újrakezdjék a kapcsolatukat – ha mernek élni vele. Nem az a kérdés, hogy a spanyol eredetin alapuló szexvígjáték miért működik Hollywoodban is, hanem az, mitől működik jobban. Kritika.

Ritka vendég a szexvígjáték a mozikban, az amerikai szexvígjáték meg pláne. A hollywoodi filmek újkori prűdségét főleg az magyarázza, hogy gyártóik a család minden tagjára igyekeznek rátukmálni a mozijegyet. De ahogy az lenni szokott, az óvatoskodás törvényszerűen életre hívta az ellenkező irányú trendet, vagyis azokat a filmeket, amelyek csak azért is némi meztelenkedéssel, vagy legalábbis a szexről szóló, üdítően korhatáros beszélgetésekkel csábítanák moziba a felnőtt közönséget.

Év elején váratlan sikert aratott a Sidney Sweeney-t és Amanda Seyfriedet fehérneműben, illetve anélkül mutogató The Housemaid – A téboly otthona, bizonyítva, hogy alkotók és nézők is szép emlékeket őriznek a kilencvenes évek erotikus thrillereiről.

Olivia Wilde új rendezése, a Meghívás is az új szexpozitív trendbe illeszkedik. Igaz, nem kell rá tizennyolcas karikát tenni, mert többet beszélnek benne a szexről, mint amennyit csinálják.

A cikk tartalmából

Cikkünkből többek közt kiderül:

  • Mi olyan vonzó a Szenvedélyes szomszédok című spanyol filmben, hogy már az ötödik remake készül belőle, most éppen Hollywoodban?
  • Miért ment biztosra a merész szomszédokat játszó színészekkel Olivia Wilde?
  • Miben utolérhetetlen Edward Norton?
  • Hogyan lesz az egy helyszínen játszódó szexvígjátékból nosztalgikus élmény?
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