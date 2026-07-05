Nagyvilág

Hűsítő szaltó, lasszótrükk és macskabúcsú a hét képein

Yasin AKGUL / AFP
Isztambulban egy gyermek a Szűz-torony közelében a tengerbe ugrik, hogy felfrissüljön a nagy melegben 2026. június 28-án
admin Bényi Andrea
2026. 07. 05. 11:59
Yasin AKGUL / AFP
Isztambulban egy gyermek a Szűz-torony közelében a tengerbe ugrik, hogy felfrissüljön a nagy melegben 2026. június 28-án

Hűsítő szaltó, lasszótrükk és macskabúcsú a hét képein

admin Bényi Andrea
2026. 07. 05. 11:59
A 2026. június 27. és július 3. közötti időszak külföldön készült fotóiból válogattuk össze heti képgalériánkat.
14 fotó
Nagyvilág
a hét képeifoci-vébéfotógalériaheti képgaléria
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