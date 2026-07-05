Meghalt Bak Róbert költő, újságíró

Negyvenévesen meghalt Bak Róbert költő, tanár, újságíró – jelentette be közösségi oldalán Szőllösi Mátyás író. Bak évek óta amiotrófiás laterálszklerózisban (ALS) szenvedett.

Édesanyja kérésére mély fájdalommal tudatom, hogy Bak Róbert költő, tanár és kritikus 2026. július 5-én, 41. életévében elhunyt. Évekig méltósággal, példaértékű módon viselte gyógyíthatatlan betegségét. Verseivel, könyvekről szóló írásaival sokakat ösztönzött, bátorított; a kortárs irodalom és a teljes magyar olvasóközösség hihetetlenül sok mindent köszönhet neki. Egy pótolhatatlan, nagyszerű ember távozott el. Nem feledünk, Robi, nyugodj békében!

– írta posztjában.

Baknál 2020-ban jelentkeztek először a tünetek, 2022-ben diagnosztizálták nála a mozgató idegsejtek pusztulásával járó, gyógyíthatatlan betegséget. A pályáját tanárként kezdő, majd elsősorban könyvkritikáiról ismert újságíró ezt követően részben a betegsége miatt kezdett verseket írni, első és utolsó verseskötete, az Ameddig elhiszem – Első és utolsó versek 2025-ben jelent meg.