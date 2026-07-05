Elköszönt alapemberétől a Fradi, Azerbajdzsánba igazolt

A lett és német útlevéllel is rendelkező játékos 2023-ban szerződött a Fradiba, ahová középpályásként érkezett, de jobbhátvédként betonozta be magát a közdőbe. Az FTC cikke szerint 150 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 5 gólt szerzett, kétszeres bajnokként és kupagyőztesként távozik.

Távozásával egy időben bejelentette őt az új csapata is, amely az azeri Qarabag FK lesz. Új klubja szerint meg kellett egyezni a Ferencvárossal a futballista szerződtetéséről, ami azt sugallja, hogy életében először átigazolási díjat fizetett érte egy egyesület, ilyenre korábban nem volt még példa. Makreckis egyébként 2029 nyaráig érvényes megállapodást kötött.

Nem a jobbhátvéd a Qarabag egyetlen igazolása az NB I-ből, korábban a Zalaegerszeget erősítő Várkonyi Bencét is szerződtette.