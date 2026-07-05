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Belföld

Orbán Viktor: #StopÖnkény

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 07. 05. 06:32
Varga Jennifer / 24.hu

Orbán Viktor mostanában ritkán hallat magáról, de szombat este Facebook-posztban vette védelmébe Áder Jánost.

Azt írta:

Áder János kiállt a jogállamiság mellett. Higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ez után történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés.

Orbán arra utal, hogy a volt köztársasági elnök a héten bírálta a Tisza-kormány alkotmánymódosításra vonatkozó terveit, és alkotmányos puccsnak nevezte Sulyok Tamás eltávolítását. Válaszul Magyar Péter miniszterelnök „milliárdos pénzszivattyúnak” nevezte az Áderhez köthető Kék Bolygó Alapítványt, valamint videót osztott meg a volt köztársasági elnök 720 négyzetméteres villájáról.

Ebbe a csörtébe szállt be Orbán rövid posztjában, amely úgy folytatódik:

Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza-kormány. Ne hagyjuk! #StopÖnkény

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