Egy embert gyomron lőttek, egy másikat felgyújtottak, a háború szélén Hongkong

Újabb drámai fordulatot vett hétfőn az immár 24 hete tartó hongkongi tüntetéssorozat. A rendőrök éles lőszerrel lőttek gyomron egy fegyvertelen 21 éves egyetemistát, mire a demonstrálók felgyújtottak egy Peking-párti férfit. A városban nem először szabadultak el az indulatok az utóbbi hónapokban, és egyelőre minden jel arra utal, hogy Kína képtelen lesz békés úton rendezni a kialakult helyzetet.

Év elején az azóta már visszavont kiadatási törvény ellen vonult utcára több százezres tömeg, ma már az „egy ország, két rendszer” politika fenntartását és további demokratikus lépéseket követelnek a hongkongi kormánytól. A városállamban nem telik el úgy nap, hogy ne lenne valamiféle rendbontás, a nép felháborodását pedig tovább szította, hogy pénteken belehalt a sérüléseibe egy 22 éves diáktüntető, aki egy rendőrségi intézkedés közben zuhant le egy parkolóház emeletéről.

Ami pedig ma történt, az pedig a legdurvább elképzelhető forgatókönyv kezdete is lehet.

A tüntetők a halálesetet követően hétfőre egész napos sztrájkot hirdettek, és a megmozdulás kirobbanása óta először fordult elő, hogy fényes nappal, már délelőtt összecsapott egymással a tüntetősereg és a rendőrség, ráadásul eldördült egy lövés is, ami gyomron talált egy maszkot viselő diákot.

A jelenetsort egy helyi sajtóorgánum élőben közvetítette. A felvételen az látszik, hogy egy rendőrtiszt nem bír el egy tüntetővel, emiatt több figyelmeztető lövést is leadott. Ekkor egy fegyvertelennek látszó demonstráló elkezdett közelíteni felé, és gyomron lőtte őt. A videó alapján az áldozat mindvégig eszméleténél volt, és sérülten el is akart menekülni a rendőrök elől, de gyorsan lekapcsolták.

