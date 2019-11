Megint éles lőszerrel lőttek a hongkongi tüntetőkre

Ismét éles lőszerrel nyitott tüzet egy tüntetőre dulakodás során egy rendőr Hongkongban hétfőn – derült ki a tiltakozásról a közösségi médiában közzétett felvételekről. A rendőrség megerősítette, hogy éles lőszert használt Sai Wan Ho kerületben, ahol tiltakozók eltorlaszoltak egy kereszteződést.

A megmozdulásról élő közvetítés volt látható az egyik közösségi oldalon, és a felvételen az látszik, hogy a rendőr közvetlen közelről lövést ad le egy fekete ruhás, maszkos tiltakozóra. A férfi a földre zuhan, majd felül, és a hasát fogja. Amikor pedig megpróbál ismét felállni, a rendőr a földre teperi. Egy másik videón az látszik, ahogy a meglőtt férfi a földön fekszik, majd a rendőr felülteti, a sérülései ellenére. A képeken egy másik rendőr is leteper egy másik tüntetőt. A Cupid News nevű helyi híroldal képein pedig a két, földre fektetett tiltakozó látható, és az egyikük láthatóan vérzik.

The unarmed young man shot in the abdomen is an alumnus of Salesian School on #HongKong Island, the high school I went to. Is this the proper way to handle a casualty who is likely to suffer from internal organ lacerations and crushed veins? #SaiWanHo #HongKongProtests #FreedomHK pic.twitter.com/05kZAauzLL

— Ray Chan (@ray_slowbeat) November 11, 2019