Lövöldözés egy bevásárlóközpontban Amerikában, többen meghaltak

Újabb lövöldözésről érkeztek hírek az Egyesült Államokból. Ezúttal El Pasóban lövöldözött egy vagy több fegyveres helyi idő szerint délelőtt 11 óra körül. 22 ember megsebesült.

El Paso polgármesterének kabinetfőnöke bejelentette, hogy több halott van, ezt később a rendőrség is megerősített, de a halottak pontos számáról egyelőre nem adtak hivatalos tájékoztatást.

Azt ugyanakkor a rendőrség megerősítette a CNN-nek, hogy három embert vettek őrizetbe, de jelenleg csak egy férfi van őrizetben.

Korábban a CNN is azt írta, több lövöldözőről kaptak bejelentést a helyi hatóságok. A CBS úgy tudja, két férfi nyitott tüzet AK-47-es fegyverből.

A KTSM helyi tévéadó a Twitteren közzétett két, az áruház biztonsági kamerája által rögzített fotót a lövöldözőről:

JUST IN: KTSM can confirm this is a photo of the suspected shooter as they entered the Cielo Vista Walmart this morning. #EPShooting https://t.co/wfXkVyoLs8 pic.twitter.com/TaFZU72r5Z

— KTSM 9 News (@KTSMtv) August 3, 2019