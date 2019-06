ENSZ: Hiteles bizonyítékok vannak, hogy a szaúdi trónörökösnek köze van az újságírógyilkossághoz

Az ENSZ emberi jogi szakértője szerint hitelt érdemlő bizonyítékok vannak arra, hogy Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökösnek szerepe volt Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásában. Agnes Callamard ezért szükségesnek tartja, hogy független szakértők további vizsgálatokat folytassanak le az ügyben.

Dzsamál Hasogdzsi tényfeltáró újságírót 2018. október 2-án fojtották meg előre kitervelt szándékkal, miután belépett az isztambuli szaúdi nagykövetség épületébe. A testet ezt követően feldarabolták, majd a maradványokat elszállították. Hasogdzsi teste azóta sem került elő.

A CIA már tavaly novemberben arról beszélt, hogy a szaúdi trónörökös rendelte el az újságíró megölését. A szaúdiak az ügyben maguk is vizsgálatot indítottak, tucatnyi ember került a vádlottak padját, öt embert már halálra is ítéltek, azonban ez az eljárás teljes mértékben zárt ajtók mögött folyt, ezért Callamard a per felfüggesztését kérvényezte.

Kiemelt képünkön Mohamed bin Szalmán, Europress/FETHI BELAID/AFP.