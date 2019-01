Trump lemondta útját a világgazdasági fórumra

Az amerikai elnök nem utazik el a január 21-én kezdődő davosi világgazdasági fórumra. Donald Trump csütörtökön – útban az amerikai-texasi határhoz – Twitter-üzenetben közölte ezt,

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2019