Bombafenyegetés miatt élő adás közben kiürítették a CNN irodáit

Hamisnak bizonyuló bombafenyegetések miatt péntekre virradóra kiürítették a CNN amerikai hírtelevízió irodáit New Yorkban. A szerkesztőségi szobákat élő adás közben kellett kiüríteni.

Don Lemon műsorvezető megszakította műsorát, majd kisvártatva Twitteren közölte:

We were evacuated in the middle of my live show. Bomb threat. We’re running taped programming. NYPD is investigating. Stay tuned. #cnn #nypd

— Don Lemon (@donlemon) December 7, 2018