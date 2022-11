Erste-elnök: Most egy mély levegőt kell venni 

A focihoz hasonlóan a bankszektorban is vannak meglepetések – mondta a Della legfrissebb adásában Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke kevéssel azután, hogy véget ért az Argentína-Szaúd-Arábia vb-mérkőzés, amely utóbbiak győzelmével zárult. Ehhez mérhető meglepetés volt a bankszektornak az a hét eleji kormányzati bejelentés, amely szerint a hiteloldali kamatstopok után a betéti oldalon is korlátozásokat vezetnek be a bankoknál. Mondván, hogy „vége a nyerészkedésnek” – ám a bankvezér szerint ilyesmiről nem volt szó, az érintett kör is a lakossági megtakarításokat kezeli. Konklúzióként hozzátette: a piacgazdaság nem tökéletes, de jobbat nem ismer. A beszélgetésben szó esik még a hitelkereslet további szűküléséről, a monetáris és fiskális politika között tapintható feszültségről, valamint arról, hogy miért az irodaházuk melegvíz-ellátása körül alakult ki a jövő évet több mint tízszeres gázárakkal és háromszoros áramárakkal indító bank legutóbbi igazgatósági ülésének egyik legnagyobb vitája.