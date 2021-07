Mészáros Lőrinc gázszerelős munkát kapott

Az Opus Global Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján közölte, hogy a közvetett tulajdonában álló Mészáros és Mészáros Kft. a VABEKO Kft.-vel 70-30 százalékos arányú konzorciumban az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. által kiírt közbeszerzési eljárásban a legjobb ár-érték arányt tartalmazó nettó 160,9 millió forint összegű ajánlatával nyertes ajánlattevő lett. Mészárosék a gázelosztó-vezeték rekonstrukciós munkáit végzik el.

A Vabeko neve azért is lehet ismerős, mert Rogán Antal második válását követően egy olyan II. kerületi ingatlanba költözött be, amit a megbízásokon Mészáros Lőrincékkel osztozó Vabeko épített. A luxusingatlan a költözés után megtekintett tulajdoni lapja szerint az utolsó tulajdonos a szénhidrogén-szállítással foglalkozó cég volt. A Bernula János vezette családi vállalkozás az utóbbi években többször dolgozott együtt a Mészáros és Mészáros Kft.-vel. Több keretmegállapodást is kötöttek 2018 június óta az állami közműholding, a Nemzeti Közművek leányvállalataival, amik bőségesen biztosítanak munkát.