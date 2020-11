Úgy tűnik, a Dunaferrnél rendszer lesz belőle, hogy részletekben fizetik a béreket

Miután októberben a gyár nehézségei miatt csak két részletben fizették ki a bért, novemberben is erre kell számítaniuk a dolgozóknak. Legalábbis Evgeny Tankhilevich legfőbb-, általános vezérigazgató-helyettes munkavállalóknak írt levele szerint megint ütemezett kifizetés lesz. Arra hivatkozva, hogy az elmúlt hónapban alapanyag-beszállítás nehézségeik voltak, tovább csökkent a vállalat termelési szintje és rendkívül kritikus pénzügyi helyzetük sem javult.

A november 10-én esedékes októberi béreket ismét két részletben fizetné az ISD Dunaferr társaságcsoport.

November 6-ig megint csak 200 ezer forintig utalnák a béreket. A társadalombiztosítási ellátásokat (táppénz, gyed, stb.) viszont teljes összegben, akkor is, ha ez 200 ezer forintnál több.

Legkésőbb november 27-ig pedig kifizetnék a bérek 200 ezer forint feletti részét.

A szeptember-októberre járó munkáltatói juttatások egy részét kifizetik, másik részét azonban csak valamikor később, a pénzügyi lehetőségek függvényében.

Evgeny Tankhilevich annyit írt még, törekednek arra, hogy a termelés folyamatosságát fenn tudják tartani.

Októberben is hasonló levelet kaptak a dolgozók, csak akkor a 200 ezer forint feletti részt október 22-ig ígérte a cég – most egy héttel későbbre. Az októberi ígéretet egyébként betartották – tudtuk meg a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökétől, Győri Gábortól. A szeptemberi juttatásokat azonban októberben egyáltalán nem kapták meg a dolgozók – ezek egy részét most fizetik ki nekik.

A béreket, a tb-ellátásokat a Munka Törvénykönyve alapján legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10-éig kell kifizetniük a cégeknek. Győri Gábornak nincs tudomása róla, hogy az októberi törvénysértéssel kapcsolatban bármilyen intézkedés történt volna a céggel szemben. Kormányzati beavatkozás sem volt.

A munkáltatói juttatások átütemezése pedig a Dunaferr cégcsoport kollektív szerződését sérti, nem beszélve arról, hogy a juttatások átütemezéséről előzetesen egyeztetnie kellett volna a cégnek a szakszervezettel és az üzemi tanáccsal, de ez sem az októberi, sem a novemberi halasztott kifizetésről szóló döntés előtt nem történt meg.

Mivel az októberi bérek második részletét november végére ígéri csak a cégvezető, a szakszervezet aggódik, hogy vajon a december eleji béreket hogyan fogja tudni utalni a Dunaferr.

Acélipari válság

A Dunaferrnél már egy ideje érezteti hatását az acélipari válság, mint írtuk, tavaly októberben 350 embert akartak elküldeni, ami végül elmaradt, aztán idén májusban bejelentették, hogy ezer ember fizetését csökkentik. Júniusban pedig kiderült, hogy nem az ígéret szerint fizetik ki az egy havi fizetésnek megfelelő nyári szabadságpénzt – ezzel a cég megsértette a kollektív szerződést. Mivel a cégvezetés nem engedett, a szakszervezet ez ügyben először emailözönnel próbált az orosz nagykövetségen keresztül nyomást gyakorolni a tulajdonosokra, illetve a magyar kormány képviselőinek, személyesen a miniszterelnöknek is írtak, majd júliusban beperelték a Dunaferrt.

Az októberi halasztott bérfizetés miatt is tiltakozott a szakszervezet, az orosz nagykövetség előtt demonstráltak.

Az első csapolás a dunaújvárosi ISD Dunaferr átépített nagyolvasztójában 2016. július 25-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI