Elege lett a szakszervezetnek, beperelte a Dunaferrt

Hiába van benne a kollektív szerződésben, hogy az ISD Dunaferr egy összegben kell, hogy kifizesse a dolgozóknak járó szabadságos bért, a munkáltató megszegte ezt a megállapodást. A korábbi években június 10-éig fizették ki a szabadságos bért, az idei bérmegállapodásban a munkáltató már így is kapott egy hónap haladékot, így július 10-éig kellett volna megérkeznie az egyhavi alapbérnek megfelelő juttatásnak. A dunaújvárosi vasmű menedzsmentje azonban úgy döntött, hogy három részletben fizeti ki azt.

A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség ezt nem fogadta el, így a munkáltató egyoldalú döntésével megsértette a kollektív szerződésben foglalt megállapodást. Ilyen eddig még nem történt a cégnél, és a szakszervezet nem hagyja ennyiben a cég egyoldalú döntését, ezért a Vasas elnöksége bírósághoz fordult – tudta meg lapunk Győri Gábortól, az érdekképviselet egyik alelnökétől.

Perel a szakszervezet

Mivel tagjaikat nem szerették volna kitenni egy esetleges munkáltatói retorziónak (korábban már volt példa), ezért nem kérték tőlük, hogy csatlakozzanak a perhez, csak az elnökség három tagja perel. Előzetesen írásban közölték a munkáltatóval, hogy ők hárman ragaszkodnak a kollektív szerződés szerinti egyösszegű kifizetéshez, ami nem történt meg. Ők is csak a szabadságos bér első részletét kapták meg július 10-éig.

A szakszervezet véleménye az, hogy ha most nem lépnek fel határozottan, és nem használnak ki minden jogorvoslati lehetőséget, akkor a munkáltató abban a hitben fog élni, hogy bármit megtehet a munkavállalókkal. Például a kollektív szerződésben megszerzett dolgozói jogokat is felülírhatja anélkül, hogy a szakszervezet ebbe beleegyezett volna.

Nem csak a szakszervezet perel: a központi üzemi tanács konzultációs jogát is megsértette a munkáltató a szabadságos bérrel kapcsolatban, illetve a közben szervezeti átalakításba burkolt létszámleépítéssel kapcsolatban is, ezért az üzemi tanács is bírósághoz fordul.

Bizonytalan helyzetük miatt Orbán Viktornak is levelet írtak

A gyárban jelentős, régóta fennálló probléma, hogy

a dunaújvárosi vasműben a mintegy ötezer dolgozó nem látja biztosítva a cég jövőjét, így a saját munkáját sem.

Tíz éve tart az acélipari válság, létszámleépítések, kiszervezések időről időre előkerülnek, és azóta a cég pénzügyi-gazdasági nehézségekre hivatkozva számos alkalommal kért áldozatot a dolgozóktól, például hogy halasszák el valamilyen juttatás kifizetését. A szakszervezet véleménye szerint a cégvezetés számos rossz döntést hozott, ami sokban hozzájárult jelenlegi bizonytalan helyzetükhöz. A dolgozók érdekében is szeretnék, ha a vállalat jövőjével kapcsolatban tájékoztatást kapnának, ám ezt a cégvezetéstől hiába kérik évek óta. Ezért döntöttek úgy, hogy megpróbálják az orosz nagykövetségen keresztül elérni a tulajdonosokat. A múlt csütörtöki e-mail demonstráció azonban eddig nem hozott eredményt, így most más úton kérnek segítséget, próbálnak megoldást találni a kialakult helyzetre.

A korábban az orosz nagykövetnek elküldött levelüket, és tájékoztatójukat kedden eljuttatták Orbán Viktor miniszterelnöknek, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek, valamint Galambos Dénesnek, a Dunaújváros és térsége ipar- és területfejlesztésért felelős miniszterelnöki biztosnak, Kálló Gergely jobbikos országgyűlési képviselőnek és Dunaújváros szintén jobbikos polgármesterének, Pintér Tamásnak is. Abban bíznak, hogy az ország és a város vezetőinek közbenjárásával, közös erővel sikerül stabilizálni a Dunaferr csoportot és egyben hosszú távra biztosítani a dolgozók munkáját.

Az ISD Dunaferr a múlt év teljesítményéről még nem adott le mérleget, 2018-ban 368 milliárd forint árbevételt, és több mint 10 milliárd forint adózott eredményt könyveltek el. Ez az egymást követő második nyereséges éve volt a dunaújvárosi vasműnek, ebben a két évben összesen 28 milliárd forint nyereséget hozott a csoport. Ahhoz azonban kevés volt, hogy helyre billentse az egyensúlyt, kiegyenlítse a 2014-2016 közötti három évben összehozott közel 70 milliárd forint mínuszt.

A Dunaferr vezérigazgatója, Jevgenyij Tankilevics maga is drámaian ecsetelte a cég helyzetét májusban az Index-nek adott interjúban. 75 százalékos keresletcsökkentésről beszélt, és arról, hogy

a Dunaferr veszélyben van. Nem azonnali veszélyben, de a jövőt illetően jelentős veszélyben.

Megemlítette, hogy segítséget várnak a kormánytól, de az államosítást nem tartja jó megoldásnak, az inkább azt, ha valamely nagy acélipari csoport részévé válna a dunaújvárosi vasmű.

Kiemelt kép: Máthé Zoltán /MTI