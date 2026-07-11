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Ezek voltak a nap legfontosabb hírei

Reddit / MagyarPeter_Tisza
Magyar Péter Törökországban nyaral.
admin Dienes Gábriel
2026. 07. 11. 21:58
Reddit / MagyarPeter_Tisza
Magyar Péter Törökországban nyaral.

+1: Magyar Péter kedvenc szavát, magasságát, alvásidejét és vb-favoritjait is megtudhattuk a reddites kérdezz-felelekjében

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