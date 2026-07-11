Ezek voltak a nap legfontosabb hírei

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+1: Magyar Péter kedvenc szavát, magasságát, alvásidejét és vb-favoritjait is megtudhattuk a reddites kérdezz-felelekjében