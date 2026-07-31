„A szívem mélyén tudom, hogy ez a helyes lépés” – három héttel az idénykezdet előtt köszönt el a PL-csapat edzője

Az előző szezonban 12. helyen végzett klubot öt éve irányító, 48 éves szakember távozása – a klub honlapjának közlése nyomán – azonnali hatályú.

„Alaposan átgondoltam a dolgokat, és úgy döntöttem, hogy eljött a megfelelő pillanat arra, hogy távozzak a Newcastle United vezetőedzői posztjáról.

Majdnem öt éven át szenteltem az életemet, a szívemet és a lelkemet a klubnak töretlen energiával, de most úgy érzem, mind a saját magam, mind a klub érdekeit az szolgálja a legjobban, ha felállok a kispadról, feltöltődöm és tartok egy kis szünetet. Bár hihetetlenül nehéz volt meghozni ezt a döntést, a szívem mélyén tudom, hogy ez a helyes lépés.

Amióta itt vagyok, minden egyes döntésemnél a Newcastle érdekeit helyeztem a sajátjaim elé, és ez most sincs másképp. Életem legszebb kiváltsága volt a Newcastle United vezetőedzőjének lenni” – nyilatkozta Howe a klub közleményében.

Ligakupa-győzelem, BL-nyolcaddöntő

Bár a májusban befejeződött idény csalódást keltő volt, Howe irányításával a négyszeres bajnok és hatszoros FA Kupa-győztes Newcastle a tavalyi Ligakupa-sikerrel hetven év után szerzett újra hazai trófeát. Emellett kétszer is indult a Bajnokok Ligájában, a 2023/24-es kiírásban a csoportkör után kiesett, az előzőben viszont a főtábla után a nyolcaddöntőig jutott.

A Sky Sports tudni véli, hogy Howe utódja Matthias Jaissle lehet, igaz, a német szakember jelenleg a szaúdi bajnokságban szereplő al-Ahlit irányítja.