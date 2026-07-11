Magyar Péter elmondta, mi lesz Sulyok Tamással, ha nem írja alá az Alaptörvény-módosítást

Hétfőn az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt

– írta a Facebookon vasárnap reggel Magyar Péter, hozzátéve:

Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás.

A miniszterelnöki önbizalom annyiban indokolt az ügyben, hogy a hétfő délutáni szavazáson az eredmény valóban szinte biztosra vehető a Tisza Párt kényelmes kétharmados többsége miatt. És ahogy korábban is írtuk, az Alaptörvény-módosítás legfontosabb, közvetlen hatása a hivatalban levő köztársasági elnök, Sulyok Tamás pozíciójára lesz. A jogszabály kihirdetését követő napon ugyanis Sulyok mandátuma megszűnik.

A módosítás érinti az Alkotmánybíróság elnökének, Polt Péternek a tisztségét is: neki szeptember 1-jével kell távoznia hivatalából, három másik, szintén 70 év feletti alkotmánybíróval együtt.

Sulyok Tamásért csütörtökön szervezett tüntetést a Fidesz a Sándor-palota elé, amelyen pár ezer ember vehetett részt. Itt a videónk az eseményről: