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Belföld

Magyar Péter elmondta, mi lesz Sulyok Tamással, ha nem írja alá az Alaptörvény-módosítást

Szajki Bálint / 24.hu
Magyar Péter
admin Jankovics Márton
2026. 07. 11. 09:24
Szajki Bálint / 24.hu
Magyar Péter
Nehéz napok elé néz a köztársasági elnök.

Hétfőn az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt

– írta a Facebookon vasárnap reggel Magyar Péter, hozzátéve:

Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás.

A miniszterelnöki önbizalom annyiban indokolt az ügyben, hogy a hétfő délutáni szavazáson az eredmény valóban szinte biztosra vehető a Tisza Párt kényelmes kétharmados többsége miatt. És ahogy korábban is írtuk, az Alaptörvény-módosítás legfontosabb, közvetlen hatása a hivatalban levő köztársasági elnök, Sulyok Tamás pozíciójára lesz. A jogszabály kihirdetését követő napon ugyanis Sulyok mandátuma megszűnik.

A módosítás érinti az Alkotmánybíróság elnökének, Polt Péternek a tisztségét is: neki szeptember 1-jével kell távoznia hivatalából, három másik, szintén 70 év feletti alkotmánybíróval együtt.

Sulyok Tamásért csütörtökön szervezett tüntetést a Fidesz a Sándor-palota elé, amelyen pár ezer ember vehetett részt. Itt a videónk az eseményről:

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A TISZA-kormány egy alaptörvény-módosítással mozdítaná el a helyéről Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Az ellenzékbe szorult Fidesz ezt veszélyes önkényuralmi lépésnek tartja, ezért csütörtök estére „Stop Önkény!” címmel tüntetést szervezett a Sándor-palota elé.
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