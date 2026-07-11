„A halál ne legyen büszke!” – három év alatt Adams a harmadik tragikus eset a dél-afrikai futballban

A Cape Times azt írta, Adams a harmadik olyan labdarúgó, aki a 2016-ban alapított Stellenbosch FC akadémiájáról kikerülve meghalt az elmúlt években.

A lap beszámolója szerint a 19 éves Oshwin Andriest egy bárban megkéselték, és ugyan ellátták a sebeit, hat nappal a támadás után fellépő komplikációk következtében 2023 februárjában meghalt. A 20 éves Jeandre Gaffoor idén februárban tragikus módon vízbe fulladt egy baráti kiránduláson.

It is with profound sadness that Stellenbosch FC has learned of the untimely passing of Jayden Adams. Jayden leaves a lasting legacy in Stellenbosch and an enduring impact on South African football. He will be deeply missed, and never forgotten.https://t.co/GGogFuJPG7 — Stellenbosch FC (@StellenboschFC) July 11, 2026

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Gyászol a rögbisport is

Adams sokkoló halála mindössze néhány héttel azután történt, hogy június 17-én elvesztette 72 éves nagymamáját, Marianna Adamst. A gyász ellenére Adams három mérkőzésen is játszott a vébén (csupán a legjobb 32 között, Kanada ellen nem állt be), és történelmet írt a nemzeti csapattal azzal, hogy először jutott be a torna kieséses szakaszába.

A Cape Times arról is beszámolt, hogy Gayton McKenzie sport-, és kulturális miniszter, valamint Cyril Ramaphosa elnök is megemlékezett a Mamelodi Sundowns középpályásáról.

„Mindig emlékezni fogok a Csehország elleni atlantai meccsre” – írta McKenzie egy hivatalos közleményben.

Emlékszem, hogy Jayden szokatlanul csendesnek tűnt a kispadon a második félidőben, miután lecserélték. Csak később tudtuk meg, hogy aznap a nagymamája, Marianna elvesztésének gyászával vonult pályára.

Ramaphosa elnök is részvétét fejezte ki Adams, valamint a dél-afrikai rögbi egyik legígéretesebb tehetsége, Luqobo Makwedini halála miatt (a 20 éves sportoló július 10-á-én, edzés közben vesztette életét Franciaországban, halálát hirtelen szívleállás okozta).

„Különösen tragikus, hogy két kiemelkedő, fiatal sportolót veszítettünk el egy olyan időszakban, amikor nemzetünk a futball-világbajnokságra, valamint a rögbiválogatott soron következő mérkőzéseire koncentrál” – mondta Ramaphosa.

Hálásak vagyunk az örömért és a győzelmekért, amelyeket Jayden és Luqobo okozott nekünk és csapataiknak, miközben megélték álmaikat.

Örökké emlékezni fognak rá

A Dél-afrikai Labdarúgók Szakszervezete (SAFPU) szintén szívhez szóló nyilatkozatot adott ki.

A halál ne legyen büszke!

Megfosztotta nemzetünket egy figyelemre méltó labdarúgótól, de soha nem fogja elvenni tőlünk azt az örökséget, amelyet Jayden Adams hagyott maga után. Örökké emlékezni fogunk alázatosságára, rendkívüli tehetségére és arra a büszkeségre, amellyel Dél-Afrikát képviselte.”