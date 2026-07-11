Fásy Ádám az NKA-pénzekről: Soha életemben nem kaptam állami támogatást

Mielőtt még bárki is összetéveszt valakivel, én Fásy Ádám vagyok, soha az életben nem kaptam állami támogatást az NKA-tól se, de senkitől se. Ha adtak volna, elfogadtam volna nagyon szívesen. Én kiestem ezekből a körökből.

– mondta Fásy Ádám péntek este az Egyenes Beszédben, ahol megpróbálta tisztába tenni, hogy kapott-e NKA-pénzeket a családja, és ha igen, milyen formában és pontosan mire. Azt is hozzátette, hogy hiába próbálkozott, a közmédiába se tudott bekerülni az elmúlt években.

A műsorvezető, Rónai Egon egy ponton elárulta, hogy az interjúra eredetileg Fásy Ádám lánya, Zsüliett is eljött volna, de ő végül lemondta a részvételt. Fásy Ádám visszatérően sérelmezte a családját ért támadásokat, és hogy a nyilvánosságban gyakran összekeverik a céget és a tulajdonosokat. Leszögezte, hogy az NKA-tól nem Fásy Zsüliett, hanem Fásy Zsüliett cége, a Zsam-Art Production Szolgáltató Kft. kapott 80 millió plusz áfát, vagyis összesen 101,6 millió forintot. Szerinte ez lényegi különbség, hiszen a cég „önálló jogi személy”.

„De ezt munkára kapta” – hangsúlyozta Fásy, hozzátéve, hogy más állításokkal ellentétben a Munkácsy művészeti misszió égisze alatt megvalósuló vándorkiállításhoz kapcsolódó projekt kivitelezésére ítélték meg a pénzt. Rónai kérdésére, hogy miként lehet, hogy Hankó Balázs tavasszal, még miniszterként „összevissza beszélt erről” a műsorban, Fásy azt felelte: „Azt hitte, hogy hazajön az ATV-be, és nem készült fel.”

Fásy szerint a nézők azt hiszik, hogy az, aki az NKA-tól pénzt kapott, az zsebre vágta.

Lehet, hogy van ilyen, aki zsebre vágta, mi nem tudtuk zsebre vágni, vagyis a Zsüliett, mert a kiállításra kapta a pénzt

– mondta, megerősítve, hogy a 100 millióból három kiállítás valósult meg. Ezt szerinte nem lehet 20 millióból megoldani, hiszen akkora értékű művekről van szó, hogy csak a biztosítás nyolcmillió forint. A Munkácsy-kiállítást pedig állítása szerint azért nem tudják „turnéra” vinni, mert 75 millióba kerülne, és nagyon drága lenne a belépő.

Semmi köze hozzá

Ezután Rónai rátért egy másik támogatási ügyre, a Kéz, szív, lélek című filmre, amelynek készítésében a Fásy család két cégen keresztül is részt vett – egy tőlük független, Munkácsy Art Kft. nevű cég megbízásából –, a munkákért pedig több tíz millió forintos megbízásokat kaptak.

Én arról nem tudok nagyon sokat mesélni, nem az enyém, ahhoz semmi közöm

– kezdte Fásy Ádám, aki Rónai többszöri kérdésére se tudta elmondani, elkészült-e a film. Ezt követően vita alakult ki, Fásy ugyanis ragaszkodott hozzá, hogy a feleségének és a lányának sincs köze a film készítéséhez, Rónai pedig szerződést és átutalási bizonylatokat lobogtatott neki cáfolatként.

Nem az én dolgom, én nem értek a filmhez

– mondta Fásy, aki ismét hangsúlyozta, hogy a családját és őt is besározták, miközben ő soha nem kapott támogatást az NKA-tól. Azt elismerte, hogy a Fidesz előző kampányában benne volt, ő írta a Magyarország előre megy, nem hátra című kampánydalt. Hozzátette, hogy nem tagadja meg a Fideszt, ha most választás lenne, akkor is azon az oldalon lenne.