Toroczkai a Mi Hazánk menetén: Nem akarunk letérdelni a lobbi előtt

A Budapest Pride-ra válaszul ma a Mi Hazánk Mozgalom is megtartotta a maga vonulását családi büszkeség menete néven; így kívánva „pozitív választ adni a világ immáron legerősebb lobbijává vált LMBTQ-lobbi rendezvényére”.

Toroczkai László pártelnök beszédében úgy ítélte, hogy:

ma már a természetes normalitás hívei, alapvető értékekért kiállók az elnyomottak a világban.

Toroczkai az úgymond „sötét ideológia” térnyerésének megállítását sürgetve ígéri: „Megvédjük az értékeinket, megvédjük a családokat, megvédjük a nőket, és megvédjük a férfiakat, és ami mindannyiunk számára a legfontosabb, megvédjük a gyermekeinket, akik a legnagyobb veszélyben vannak.”

A pártelnök úgy érzi, egyre nehezebb elmenekülni az „egyre erőszakosabb lobbicsoport jelentette veszély elől”, ennek dacára:

Nem akarunk letérdelni ez előtt a lobbi előtt, nem akarjuk átadni a gyermekeinket ennek a lobbinak.

Azt mondta, hogy „észrevétlenül megváltoztatták” az iskolai beíratási okmányokat, így apa és anya helyett ma már Szülő 1 és Szülő 2 írja alá azokat, amit ő helytelenít, merthogy: „Ez nem olyan kérdés, amiből lehet engedni. Az édesapa férfi, az édesanya pedig nő.”

Toroczkai László állította, hogy Magyar Péter miniszterelnök engedné, hogy azonos nemű párok is örökbe fogadjanak gyermeket, és ezzel messzebb menne, mint a Gyurcsány- vagy a Bajnai-kabinet. (A valóság ezzel szemben az, hogy a kormányfő jelezte, nyitott a szakmai szervezetek javaslatainak áttekintésére. Egy parlamenti felszólalásában Rétvári Bencének válaszolva azt kérte: „Jöjjenek ki a magyar emberek hálószobájából!”; az egyszülős családok és az azonos nemű párok örökbefogadásáról szólva pedig azt kérdezte: „Hol van jobb helyen egy család nélkül vagy alkoholista családban élő gyerek: bűnözőknél vagy egy meleg családban?”)

Toroczkai küzdelemre készül az ügyben, valamint „méltósággal, a jogos érzelmek kordában tartásával megvívott harcra” hívta hallgatóságát. Kijelentve, hogy „Magyarország minden négyzetcentiméterét meg fogjuk védeni”, különben „el fog szabadulni a pokol”.

Hal Melinda klinikai szakpszichológus azt húzta alá, hogy „a gyermek nem teher, hanem isteni csoda”, igaz, ezt az evidenciát onnan indította, hogy „bármit sugalljon is a média”.

Miután a résztvevők átvonultak a budavári Szentháromság térről a Mátyás-templom elől a közeli Vérmezőre, a fesztivál helyszínére, Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese „államunk és egész Európa fenntarthatatlanságának réméről” szólt. Úgy vélte, a progresszív családmodell a világ egyetlen országában sem képes fenntartani magát. Finnországot hozta fel példaként, ahol a nemek közötti egyenlőség megteremtése dacára nem jobbak a termékenységi mutatók a magyarországinál.

Téglásy Imre, az esemény társszervezője, az Anya-Ország Alapítvány létrehozója azt hangsúlyozta: el kell fogadnunk, hogy csak a szaporodás és sokasodás parancsát megtartva maradhat fenn az emberiség, majd „a nemzés-teremtés közös ihletéről” beszélt, és rámutatott: akkor járunk helyes úton, ha mindennapjainkban jelen van „a négy szent szó”, a nem, a nemzés, a nemzetség és a nemzet.