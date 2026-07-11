Magyar Péter az ankarai NATO-csúcs után a török tengerparton maradt pihenni a fiaival, de a közösségi médiából ez idő alatt sem csekkolt ki, szombat este 8 és 10 óra között pedig Reddit AMA keretében válaszolt az internetezőknek. A kérdezz-feleleket az r/hungary nevű csatornán tartották, ami a platform valószínűleg legaktívabb szeglete Magyarországon: rengeteg politikai mémet osztanak meg, és közéleti kérdéseket is ki szoktak beszélni itt. A miniszterelnököt elárasztották a kérdéseikkel a felhasználók, összesen 5,5 ezernél is több jelent meg a poszt alatt.

Az egyik redditező például előhozta az általuk szerkesztett Ígéretfigyelő.hu oldalt, amelyen a választás másnapja óta dokumentálják a Tisza-kormány ígéreteit és azok teljesülését is (a cikk írása közben egyébként 1015 vállalásnál tartottak). Magyar megköszönte a hozzászólást, szupernek nevezte a felületet, és azt írta, használni fogják.

Egy másik felhasználó azt kérte Magyartól, hogy hozzon nyilvánosságra pár pontot abból az irodája falán lévő 63 tételes listából, amit elmondása szerint azért függesztett ki, hogy ne szálljon fejébe a hatalom. Mivel már sokan kérték tőle, azt ígérte, hogy be fogja mutatni a listát.

A miniszterelnöknél érdeklődtek arról is, hogy tud-e valamit „a Zsolti bácsi ügyről”, illetve arról, hogy miért foglalkozik ezzel ennyire Pócs János és a Fidesz. „Vergődnek. Egyre mélyebben. Nem tudok” – szólt a válasz.

Megtudhattuk azt is, hogy a foci-világbajnokságon Magyar az olaszoknak szurkolna, ha kint lennének, persze csak a magyar csapat után. De mivel ez nincs így, ezért Argentínának és a Norvégiának szorít. Már azt is tudjuk, hogy a szivárvány a kedvenc magyar szava, a focistafeleség pedig a rá használt fideszes gúnynevek közül a favoritja. „Őszinte. Emberséges. Hazafi” – válaszolta az azt firtató bejegyzésre, hogy mit szeretne, ha mondanának majd róla, amikor visszaemlékeznek rá. Más arra volt kíváncsi, hogy milyen magas és hány kiló, amire így reagált:

Elvileg 178, de ezt sokan kétségbe vonják, szóval egyezzünk ki 176-ban. 78. Ok.

Azt is kérdezték, átlagosan hány órát alszik egy éjszaka, amire Magyar azt írta, hogy „3-4, most 5:)” a nyaralás alatt. A bejegyzés alatt az átlagosnál is több komment született: volt, aki amiatt aggódott, hogy ez hosszú távon nem egészséges, egy másik redditező pedig nem tudta elképzelni, ezt hogy bírja a miniszterelnök, és emelte képletes kalapját előtte. Valaki visszaemlékezett arra, hogy saját bevallása szerint ennél még Orbán Viktor is többet aludt a maga 4 órájával.

A kérdezz-felelek közben a miniszterelnök is jól szórakozhatott. Erre utal egy olyan redditező bejegyzése is, aki arra volt kíváncsi, hogyan birkózik meg a tudattal, hogy csak egy hamis választási ígéret volt a Heroes of Might and Magic 3 videójáték terén gyűjtött „szaktapasztalata”, amire ő csak egy sírva röhögős emojival válaszolt. Egyébként sok humoros vagy ironikus kérdésre szimplán így felelt.

A miniszterelnök azt ígérte, hogy a napokban még vissza fog térni az AMA-hoz, hogy szombaton kimaradó kérdésekre válaszoljon. Egy reakciójában kitért arra is, hogy meg fogja kérdezni a minisztereket, hogy velük is lesz-e reddites kérdezz-felelek.