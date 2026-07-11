Rogán Antalt szombat reggel a kelenföldi vasútállomáson vették észre, amint a telefonjába mélyedve várt a Bécs felé tartó railjetre. Mivel a Népszava őt kiszúró olvasója Győrben leszállt, ott pedig nem látta a volt propagandaminisztert, nem tudni, hogy meddig ment a vonattal.

Rogánt a kormányváltás óta kétszer is látták a kisföldalattin utazni. A manapság tömegközlekedési eszközökön, hétköznapi ruhákban felbukkanó exminiszter Miniszterelnöki Kabinetirodájában viszont még elképesztő luxus fogadta a vendégeket, képeket viszont nem volt szabad készíteni. Az újonnan létrehozott Szociális és Családügyi Minisztériumnak átadott épületben a Karmelitával egyetemben Magyar Péter körbevezetést is tartott az érdeklődőknek, hogy bemutassa a körülményeket.