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Belföld

Rogán Antalt ezúttal Kelenföldön fotózták le, miközben a vonatára várt

admin Dienes Gábriel
2026. 07. 11. 14:37
A volt propagandaminiszter ismét a tömegközlekedés mellett döntött.

Rogán Antalt szombat reggel a kelenföldi vasútállomáson vették észre, amint a telefonjába mélyedve várt a Bécs felé tartó railjetre. Mivel a Népszava őt kiszúró olvasója Győrben leszállt, ott pedig nem látta a volt propagandaminisztert, nem tudni, hogy meddig ment a vonattal.

Rogánt a kormányváltás óta kétszer is látták a kisföldalattin utazni. A manapság tömegközlekedési eszközökön, hétköznapi ruhákban felbukkanó exminiszter Miniszterelnöki Kabinetirodájában viszont még elképesztő luxus fogadta a vendégeket, képeket viszont nem volt szabad készíteni. Az újonnan létrehozott Szociális és Családügyi Minisztériumnak átadott épületben a Karmelitával egyetemben Magyar Péter körbevezetést is tartott az érdeklődőknek, hogy bemutassa a körülményeket.

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