Reagált Sulyok Tamás: kifizették a költségeit annak, hogy a fia is részt vett a hivatalos amerikai útján

Magyar Péter szombaton részleteket osztott meg Sulyok Tamás egy 2026. februári, 12 napos amerikai hivatalos útjáról. Ezzel kapcsolatban arról is kérdezte a köztársasági elnököt, hogy a fia, Sulyok Márton mit keresett több amerikai város közötti úton is a honvédség Falcon gépén úgy, hogy hivatalosan nem volt tagja a delegációnak.

A 24.hu a miniszterelnök állításai alapján megkérdezte a Sándor-palotát arról, hogy

Sulyok Márton valóban a honvédségi Falcon gépen tartózkodott-e, miközben az elnöki delegációnak nem volt tagja;

igaz-e az, hogy több száz millió forintnyi közpénzbe került az út, és hogy csak az autóbérlésére 62 millió forintot költöttek;

mi volt az út hivatalos célja, és mennyire bizonyult eredményesnek;

a 12 napos út legnagyobb része valóban városnézéssel és múzeumlátogatással telt-e;

Sulyok a családjával tényleg meglátogatta-e a Dallas című sorozatból ismert Southfork Ranchet;

és ha hétfőn megszavazza az Országgyűlés, a köztársasági elnök aláírja-e a 17. Alaptörvény-módosítást?

Az államfő hivatalának sajtóosztálya azt válaszolta, hogy Sulyok Tamás amerikai munkalátogatásának célja „a legnépesebb tengerentúli magyar közösségek felkeresése volt”. Hozzátették, hogy a köztársasági elnök „a gyakorlatnak megfelelően részletesen tájékoztatta a nyilvánosságot” a programjáról.

Azt írták:

A dr. Sulyok Márton utazásával és részvételével valamint a munkalátogatás mellett lebonyolított magánjellegű programokkal kapcsolatban felmerült valamennyi költség szabályszerűen megtérítésre került a Sándor-palota, illetve a Külügyminisztérium felé, azok egyáltalán nem terhelték az intézmények költségvetését. Mindazonáltal az államfő sajnálatát fejezi ki amiatt, ha a kormány számára a külhoni magyar közösségekkel történő nemzeti összetartozás és a magyar identitásuk erősítése, valamint az amerikai-magyar kapcsolódású szakmai találkozók lebonyolítása nem tartozik a hivatalos állami feladatok körébe.

Mivel a Sándor-palota több kérdésünket is figyelmen kívül hagyta a válaszában, ezért újra elküldtük azokat a részükre, kiegészítve azzal, hogy Sulyok Márton vagy más térítette-e meg a hivatalos úton való részvételének költségeit az állami intézmények felé.

Magyar Péter percekkel cikkünk megjelenése után már reagált is az államfőnek:

De hová tűnt a »családbarát« Sulyok Tamás? Elnök úr, ön semmit nem cáfolt. Itt a hallgatás és a sunnyogás kevés lesz. Az azonnali lemondás még működhet. Segítsünk megírni?

Hozzátette:

Tehát semmit nem tagad. Ott ült a fia egy hivatalos megbeszélésen az elnökkel…

A miniszterelnök szombaton Sulyok Tamás egy másik útja kapcsán is megkérdőjelezte a közpénzek megfelelő felhasználását, amikor idén januárban két napot abban a kisvárosban szállt meg az Egyesült Királyságban, ahol a lánya él.

Magyar az Áder Jánossal szembeni konfliktusa egyik epizódjaként nemrég az ő egyik 2018-as, amerikai útjának a részleteit is nyilvánosságra hozta. A volt köztársasági elnök először hazugnak nevezte a miniszterelnököt, majd azt üzente, hogy találkozni fognak a bíróságon.